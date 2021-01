Muere el guionista Walter Bernstein (‘La tapadera’) a los 101 años

Este viernes fallecía a los 101 años Walter Bernstein, tal y como su amigo el guionista Howard A. Rodman compartió en Twitter. Bernstein, escritor neoyorquino de vasta experiencia tanto en el cine como en la televisión, fue conocido sobre todo por haber sido incluido en la Lista Negra en la década de los 50, y años después haber puesto en pie uno de los más valiosos testimonios sobre aquella lamentable época: La tapadera, que dirigiera en 1976 Martin Ritt con el protagonismo de Woody Allen.

Bernstein se afilió al Partido Comunista cuando estaba en la universidad, sin tener ni idea de que sus inquietudes políticas le acabarían costando varios años sin poder dedicarse abiertamente a escribir. “No pensé que fuera a tener tantas repercusiones”, recordaba. De este modo, cuando en los años 50 empezaba a trabajar en televisión, la ‘Caza de Brujas’ impulsada por el senador Joseph McCarthy obligó a que firmara sus guiones con seudónimo... cuando tenía algo que firmar. A finales de la década pudo figurar como autor oficial de Esa clase de mujer, dirigida por Sidney Lumet, un año antes de que Dalton Trumbo pudiera beneficiarse de estos cambios en el panorama sociopolítico escribir Espartaco en 1960.

También en 1959 trabajó sin acreditar en el western de Robert MitchumMás allá de Río Grande, y poco después se hizo cargo del borrador que daría pie a Los siete magníficos. Su asociación con el director Martin Ritt daría pie en los años siguientes a films como Un día volveré (1961), Odio en las entrañas (1970) o, claro, La tapadera. Este film, cuyo guion le dio a Bernstein una nominación al Oscar, contaba cómo un librero (Allen) era requerido por un grupo de guionistas incluidos en la Lista Negra para que pudiera ponerle firma a sus obras. La película, inspirada en las vivencias de Bernstein, contó en su equipo con varios trabajadores que habían sido objetivos de la cruzada de McCarthy.

“Era nuestra película, nuestra venganza. Queríamos decir ‘seguimos aquí’. Fue una experiencia muy satisfactoria”, contaría Bernstein, que un año después haría un cameo para Woody Allen enAnnie Hall. En 1979 escribió Yanquis para John Schlesinger y eventualmente comenzó a dar clases de guion en la universidad, siendo nominado al Emmy en 1997 por su trabajo en el telefilm de HBO El experimento Tuskegee. Fue también por entonces cuando publicó su libro de memorias, Inside Out: A Memoir of the Blacklist, donde reflexionaba sobre el mccartismo.