Muere el guionista Larry McMurtry (‘Brokeback Mountain’) a los 84 años

Ayer viernes falleció el novelista estadounidense Larry McMurtry, muy vinculado al cine y la televisión desde los inicios de su carrera. Las circunstancias de la muerte no han sido aclaradas, según recogen medios como The New York Times. Nacido y criado en un rancho de Texas, McMurtry se especializó en el western y en retratar la vida rural de su país, siendo adaptado en numerosas ocasiones al audiovisual y llegando a ganar personalmente el Oscar por su labor de guionista en Brokeback Mountain, que recogió en 2005 junto a Diana Ossana tras haber adaptado el relato original de Annie Proulx.

A lo largo de su carrera McMurtry llegó a escribir unas 30 novelas y otros tantos guiones: la primera obra que vio llevado al cine fue Hud: El más salvaje entre mil, estrenada en 1963 y protagonizada por Paul Newman. En 1971 McMurtry adaptó su propia novela en forma de La última película de Peter Bogdanovich, drama generacional que se convirtió en uno de los clásicos incontestables del Nuevo Hollywood y supuso su primera nominación al Oscar. Tres años después Sidney Lumet dirigiría otra adaptación de su obra, Lovin’ Molly, con Anthony Perkins.

En la década siguiente James L. Brooks desarrolló un guion en base a otra de sus novelas que se convertiría en La fuerza del cariño, ganadora de 5 premios Oscar. En 1986 McMurtry obtuvo un Pulitzer por su ambiciosa novela Lonesome Dove, que tres años después saltaría al cine en forma de una miniserie (Lonesome Dove: La gran aventura) con Robert Duvall y Tommy Lee Jones de protagonistas. Justo al inicio de los 90, Bogdanovich volvió a adaptarle en Texasville, secuela de La última película.

A mediados de esta década el mismo McMurtry adaptó otra novela suya para convertirla en la miniserie Laredo, con James Garner al frente del reparto. Y en 1996 su obra literaria dio pie a otra secuela, La fuerza del cariño II, la historia continúa, obteniendo su último gran triunfo años más tarde gracias a la Brokeback Mountain que dirigiera Ang Lee con el protagonismo de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger.