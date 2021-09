Muere el actor Art Metrano, el capitán Mauser en Loca Academia de Policía

El actor Art Metrano, conocido por encarnar al capitán Mauser en Loca Academia de Policía, ha fallecido este jueves a los 84 años. El actor, nacido en Brooklyn, ha fallecido de causas naturales en su casa de Aventura, Florida, según ha confirmado a Hollywood Reporter su hijo.

Además de sus papeles en las entregas de 1985 y 1986 de la serie policíaca cómica, Metrano también apareció en el spinoff de 1982 de "Happy Days", "Joanie Loves Chachi", y actuó como invitado en "All in the Family", "Bewitched", "Starsky and Hutch" y "Mod Squad", entre otros programas de televisión.

Nacido en Bensonhurst, Metrano comenzó su carrera estudiando interpretación con Stella Adler y John Cassavetes y haciendo monólogos en Catskills, según THR. Su gran oportunidad llegó cuando un productor de "The Tonight Show Starring Johnny Carson" le invitó a participar en el programa en 1970, después de ver su número de magia simulada "The Amazing Metrano" en un programa nocturno de variedades de California.

En Carson, le dijeron a Metrano que abandonara rápidamente el escenario cuando terminara su número porque el programa se estaba alargando. Pero al presentador le encantó el número, e incluso se cayó de la silla de la risa en un momento dado, y le indicó que se sentara en el sofá junto a él: el sueño de un cómico hecho realidad.

"Ayer perdí a mi mejor amigo, mi mentor, mi padre", dijo su hijo Harry. "Era y será siempre el hombre más duro que conozco. Nunca he conocido a alguien que haya superado más adversidades que él...".

Una prolífica carrera en la pantalla

Más allá de Loca academia de policía, y las dos siguientes secuelas, puede que Art Metrano no sea tan conocido por el gran público, especialmente fuera de los Estados Unidos, pero su trayectoria incluye más de 120 trabajos, sobre todo para televisión y series, desde que empezó con pequeños papeles o cameos en 1960, y especialmente activo se mantuvo en las décadas de los 70 y 80.

'Vivir sin aliento' con Richard Gere Orion Pictures

Intervino en episodios de series como Bonanza, Los ángeles de Charlie, El increíble Hulk, Canción triste de Hill Street, Las chicas de oro, El equipo A o La ley de los Ángeles. Y en cine, en La loca historia del mundo, la comedia de Mel Brooks de 1981 encarnando a Leonardo Da Vinci; Vivir sin aliento (1983) protagonizada por Richard Gere y a su vez un remake de Al final de la escapada de Godard; o en Cómo Stella recuperó la marcha (1993) con Angela Basset y Whoopi Goldberg.

Su última aparición acreditada en la pantalla fue encarnando a un sin techo en Consejera matrimonial de 2001, con Charlie Sheen y Denise Richards.

