Muere el actor Byun Hee-bong, habitual de Bong Joon-ho, a los 81 años

Ha fallecido Byung Hee-bong, veterano actor coreano, a los 81 años por cáncer de páncreas. Así lo ha confirmado su familia en un comunicado a la Yonhap News Agency, principal agencia de información de Corea del Sur. Sus últimos papeles se habían dado en la película Yangjamoolrihak y la serie de abogados Dong-ne-byeon-hp-sa Jo Deul-ho, ambas de 2019, y de hecho había hecho sus primeros pinitos en los años 70 dentro de la pequeña pantalla. Hasta que se cruzó en el camino de Bong Joon-ho.

Nacido en 1942, Byung había empezado actuando en obras teatrales, obteniendo papeles de creciente importancia en televisión hasta que Bong le contrató para un secundario en su primer largometraje, Perro ladrador, poco mordedor. Corría el año 2000, y Bong se consagraría velozmente como el cineasta coreano con mayor proyección, teniendo cerca a Byung. De este modo, Byung siguió disponiendo de papeles en los siguientes trabajos del director, que fueron la popularísima Memories of Murder de 2013 y la no menos popularísima The Host en 2006.

Su último trabajo con Bong fue Okja. Byung se dejó ver en otros proyectos como Mr. Go, pero ya había acumulado varios reconocimientos a lo largo de su carrera. En una fecha temprana como 1985 había ganado un premio a Actor más popular por su actividad televisiva, luego en 2006 fue reconocido como Mejor actor de reparto por The Host, y en 2020 el presidente surcoreano le concedió el Mérito Cultural Eungwan por sus “destacados servicios en los campos de la cultura y el arte”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.