Muere la actriz Lelia Goldoni ('Shadows', 'Alicia ya no vive aquí') a los 86 años

El sábado pasado fallecía en Englewood, Nueva Jersey, la actriz Lelia Goldoni: así se lo contó su amigo JD Sobol a medios como Hollywood Reporter. Goldoni contaba con 86 años y llevaba retirada del cine desde la década de los 80, habiendo compartimentado sus películas con una fulgurante carrera en la danza. Hacia 1993, cuando ya hacía tiempo que no se ponía delante de las cámaras, había dirigido el documental Genius of the Wrong Coast, dedicado al famoso bailarín Lester Horton.

Precisamente había sido en su cuerpo de baile, Lester Horton Dancers, donde habían tenido su lugar los primeros compases de su carrera, en compañía de Alvin Ailey o Carmen de Lavallade. Nacida en Nueva York en 1936, Goldoni se había criado en Los Ángeles pero terminó volviendo a la Gran Manzana, y se matriculó en el taller de arte dramático del famoso cineasta John Cassevetes. Gracias a esto protagonizaría su debut para el cine (que también sería el de Cassavetes como director): Shadows.

Shadows, estrenada en 1959, es considerada un título imprescindible del indie norteamericano, protagonizando Goldoni en el papel de una joven de iracundo carácter que pasaba por blanca siendo negra (al igual que ocurría en la vida real). En el mismo 1959 Goldoni aparecía también junto a Cassavetes en Johnny Staccato, serie para la NBC. Poco después se mudaba a Inglaterra, donde viviría una década antes de regresar a EE.UU. en 1973. Durante su periodo británico aparecería en Hysteria o en la célebre heist movie Un trabajo en Italia, con pequeños papeles.

De vuelta en EE.UU. interpretó a Bea, la mejor amiga de Ellen Burstyn en el film de Martin Scorsese Alicia ya no vive aquí, siendo nominada al BAFTA gracias a ello por segunda vez. Corría 1974, y un año después la veíamos en la sátira metacinematográfica de John Schlesinger Como plaga de langosta. Tres años después intervenía en el remake de La invasión de los ultracuerpos a manos de Philip Kaufman, así como en Stony, sangre caliente de Robert Mulligan.

