El director y productor de cine Ivan Reitman, quien dirigió la popular película Cazafantasmas (Ghostbusters) ha fallecido a los 75 años en California. El también productor de Animal House (Desmadre a la americana) murió "mientras dormía" en la noche del pasado sábado en su casa de Montecito, en el estado de California, según sus familiares. “Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida”, publicó su familia en un comunicado.

Nacido en la antigua Checoslovaquia, su familia emigró a Canadá cuando él solo tenía cuatro años. Estudió música y arte dramático en la Universidad de McMaster y empezó a desarrollar cortometrajes. Fue dentro de estos círculos cuando dirigió su debut, una comedia de terror titulada Mujeres caníbales, y se vinculó a la tropa de National Lampoon, publicación satírica que en 1975 lanzara un espectáculo a los escenarios. En el National Lampoon Show, producido por Reitman, incurrieron nombres como Bill Murray, John Belushi o Harold Ramis. Todos ellos luego seguirían trabajando con él tras las cámaras.

¿Cuál es la mejor película de Ivan Reitman? Mujeres caníbales (1973) Los incorregibles albóndigas (1979) El pelotón chiflado (1981) Los cazafantasmas (1984) Peligrosamente juntos (1986) Los gemelos golpean dos veces (1988) Los cazafantasmas II (1989) Poli de guardería (1990) Dave, presidente por un día (1993) Junior (1994) Un lío padre (1997) Seis días y siete noches (1998) Evolution (2001) Mi súper ex-novia (2006) Sin compromiso (2011) Decisión final (2014)

En 1978, Reitman produjo igualmente la mítica comedia Desmadre a la americana, dirigida por John Landis, y un año después dirigió a Bill Murray en su primer papel protagonista en Los incorregibles albóndigas. Actor y director repetirían en otra comedia igualmente exitosa como El pelotón chiflado, que acto seguido les condujo al mayor fenómeno de su carrera, Cazafantasmas.

Con un reparto memorable que además de Murray incluía al citado Ramis, Dan Aykroyd, Rick Moranis, Ernie Hudson y Sigourney Weaver, Reitman firmó la comedia más célebre de los años 80, ganando casi 300 millones de dólares e inaugurando una franquicia que se extiende a nuestros días.

El propio Reitman dirigiría su secuela en 1989, y su hijo Ivan Reitman, también cineasta, sería el encargado de estrenar un reboot nostálgico hace escasos meses, Cazafantasmas: Más allá. Antes de que la saga creciera hasta este punto, Reitman siguió haciéndose un nombre de la comedia ochentera, firmando en 1988 otro pequeño clásico generacional como es Los gemelos golpean dos veces, con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito.

Con Schwarzenegger repetiría en Poli de guardería, ya entrados los 90, y reclutando a su antiguo compañero querrían repetir el fenómeno de Los gemelos golpean dos veces con Junior, manteniendo a la estrella austríaca y a DeVito en los papeles principales.

Reitman guió a otra pareja de bestias de la comedia en Un lío padre, con Billy Cristal y Robin Williams, y concluyendo los 90 se pasó al cine de aventuras (sin perder el sentido del humor) con Seis días y siete noches, protagonizada por Harrison Ford y Anne Heche. En los 200 dirigió dos comedias de corte fantástico, Mi super ex-novia y la muy reivindicable Evolution, y el romance Sin compromiso, con Ashton Kutcher y Natalie Portman.

Durante años, Reitman estuvo vinculado a una secuela de Los gemelos titulada Triplets, que nunca llegaría a materializarse, mientras ejercía de productor en films tan conocidos como Beethoven, Space Jam o Eurotrip, además de la aclamada película de su hijo Jason Up in the Air.

