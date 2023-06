El impagable momento de Harrison Ford descubriendo ESTO sobre su personaje de Marvel

Con Harrison Ford se da la hilarante tesitura de que puede haber interpretado a varios de los personajes más populares de la cultura pop, pero eso no significa que tenga mucho más interés en ellos que el espectador promedio. De hecho, el veterano actor transmite una encantadora energía de estar un poco cansado de todo, lo que tampoco es óbice como para dejar de aceptar los cheques que Hollywood le tiende a raíz de regresar a Blade Runner, a Star Wars o a Indiana Jones. Este 30 de junio, supuestamente, se despide de este último.

Ford le encarnará por última vez en Indiana Jones y el dial del destino, que dirige James Mangold sucediendo a Steven Spielberg. No es la única asociación con Disney que tiene entre manos, pues hace algunos meses trascendió que iba a encarnar al general Thaddeus Ross en la cuarta Capitán América. Antes titulada New World Order, ahora Brave New World, y donde Ford sucede en el personaje del MCU a William Hurt, fallecido en 2022. Lo cual, seguro, depara entrevistas grandiosas.

Ford no tiene cara de seguir con fruición las novedades del Universo de Marvel o los cómics, lo que le ha llevado a protagonizar un momento icónico en una entrevista. Estos días promociona El dial del destino, y acudió a una conversación con una entrevistadora de Comic Book junto a Phoebe Waller-Bridge, su compañera de reparto. La periodista recordó entonces una imagen publicada recientemente, en la que Ford aparecía junto a Anthony Mackie (alias el nuevo Capitán América).

En base a esa foto la entrevistadora infirió un easter egg, y le preguntó a Ford si esto significaba que pronto íbamos a ver al “Hulk rojo” en el MCU. Esto es, Red Hulk, el álter ego bestial de Ross y uno de los grandes antagonistas de Hulk, que nació como un intento desesperado del militar por dar caza a su presa. No es algo que Ford sepa, claro. A la pregunta de la periodista respondió con otra pregunta: “¿Qué es un Hulk rojo?”.

Le aclararon entonces que es el álter ego malvado de su personaje, sorprendiendo (aparentemente) al intérprete de Indiana Jones. Ford se giró a Waller-Bridge diciendo “¿tú sabías esto?” y ella dijo “no sé nada”. La periodista aseguró esperar que esto ocurriera, a lo que Ford ya reaccionó un poco más gruñón: “Puede que pase, o puede que no”. No descartemos que el mosqueo provenga de intuir que, como esto de Red Hulk sea cierto, Ford se vea metido en otra película más de Marvel.

Capitán América: Brave New World se estrena, tras un retraso en la fecha por la huelga de guionistas, el próximo 20 de diciembre de 2024.

