Misión cumplida: el caótico rodaje de ‘Misión Imposible 7’ ha terminado

A Tom Cruise siempre le han ido los retos, pero puede que tras la experiencia de Misión Imposible 7 quiera tomarse un descanso. Tras el exitazo de Misión Imposible: Fallout, Cruise mantuvo su asociación con Christopher McQuarrie para rodar dos nuevas aventuras de Ethan Hunt de forma consecutiva, pero al poco de que la producción comenzara en Italia llegaron los problemas. La crisis del COVID-19 estalló, con lo que tuvieron que buscarse otra localización, y en los meses siguientes el equipo se enfrentó a la polémica demolición de un puente milenario en Polonia, a varias pausas debido a miembros del equipo que daban positivo por coronavirus y, en sintonía a esto, a una grabación con Cruise estallando contra sus compañeros que dio la vuelta al mundo.

Por si fuera poco, el plan de rodar seguidamente las dos continuaciones fue abortado, y hace unas semanas a Cruise le robaron el coche en Birmingham. Un historial de desgracias que, por suerte, muestra visos de concluir: el rodaje principal de Misión Imposible 7 ha terminado, y solo quedan por completarse las labores de preproducción. Nos enteramos luego de que Rebecca Ferguson, coprotagonista del film tras Fallout y Nación secreta, se despidiera de sus compañeros al terminar su parte de la grabación, y gracias a sendas publicaciones en Instagram por parte de McQuarrie y del técnico Martin Smith. Ambos, claro, no pueden disimular su alivio tras haber puesto punto y final a unos meses infernales.

“Todo lo que necesitas es buena gente”, escribe McQuarrie junto a una imagen en la que aparece acompañado de Cruise. “A nuestro indomable, imparable e implacable reparto y equipo. Incluso en las mejores circunstancias debería haber sido imposible. Incluso habiéndolo visto, no podemos creer haberlo logrado. Las palabras nunca podrán expresar adecuadamente nuestra gratitud y admiración, no solo a vosotros, sino también a vuestros seres queridos. Sois los mejores del mundo”. La idea es no tardar mucho en ponerse con Misión Imposible 8, pero por ahora toca disfrutar de un merecido descanso.

Martin Smith, por su parte, mostraba una claqueta con el mensaje “¡Misión completada!” y las fechas “2020-2021”, entre las cuales se ha movido el prolongado rodaje. “Hace dos años aceptamos una misión, y hoy esa misión se ha completado. No puedo agradecérselo lo suficiente a mi increíble equipo”, escribe. “En todo el mundo, más de 200 electricistas y aparejadores cumplieron su parte del trato con habilidad y una inmensa determinación. A lo largo de la pandemia mundial todos y cada uno de ellos desempeñaron su papel por encima de lo esperado, continuando contra todo pronóstico. Realmente ha sido la película más difícil de hacer, y tengo la suerte de conocerlos primero como amigos, luego como miembros del equipo. Por favor, hacedles una reverencia”.

Además de Cruise y Ferguson, en el reparto de Misión Imposible 7 encontramos a los veteranos Ving Rhames, Simon Pegg y Vanessa Kirby acompañados de las debutantes Hayley Atwell y Pom Klementieff. La película tiene previsto su estreno para el 30 de septiembre de 2022 luego de varios retrasos, mientras que Misión Imposible 8 llegará a los cines (si no surgen nuevos problemas) el 7 de julio de 2023.

