Lo sentimos si le duele a alguien, pero decir que Milla Jovoviches la diva por excelencia de los tortazos en el cine no es exagerar: ahí está la saga Resident Evil para probarlo. No contenta con eso, además, la actriz ucraniana va camino de fundar una dinastía, porque en breve veremos a su hija Ever Anderson (13 añitos) interpretando a la joven Natasha Romanoff en Viuda Negra.

En una entrevista con ET (vía ComicBook), Jovovich ha hablado de cómo se siente al ver a su vástaga entrando en el Universo Cinematográfico Marvel por la puerta grande. "Por un lado, estoy aterrorizada, porque sé lo difícil que es esta industria", señala. "Y por otro, estoy contentísima, porque siento que mi hija ha encontrado su vocación, y está totalmente concentrada en ella desde que tenía cinco años".

Cuando habla de la precocidad de Ever, Milla Jovovich no exagera: la hija de la actriz y el director Paul W. S. Anderson debutó frente a la cámara con ocho años en Resident Evil: El capítulo final, y su cuenta de Instagram está que arde a base de actualizaciones. "Se ha criado en los platós", indica Jovovich para explicar este amor por la cámara.

Por otra parte, Ever está saboreando ya lo que significa poner pie en la industria cuando creces en una familia de cineastas: según explica Milla, su familia le ha puesto el mote (afectuoso) de 'Baby Widow' (nada que ver con Baby Yoda, esperamos). Pero, por otra parte, Jovovich está que no cabe en sí de gozo con una carrera que no se quedará en Marvel: recordemos que Ever será la protagonista femenina de Peter Pan & Wendy, la nueva versión 'made in Disney' de la novela con Jude Law como el Capitán Garfio.

"[Ever] es superfan de las películas de Marvel y tiene un talento increíble", señala. "Es un talento natural y ha sido maravilloso verla en el plató". Por lo pronto, además, gracias al instagram de Jovovich, ya sabemos que la joven Anderson domina el ruso como toda una superespía.