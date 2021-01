Milla Jovovich: "Monster Hunter' no es el juego al pie de la letra; nunca hacemos eso"

Hace frío. Aunque es diciembre y estamos en el hemisferio sur, la alta madrugada no deja de ser desapacible cuando estás a la intemperie a las afueras de Ciudad del Cabo. Son aproximadamente las 3AM y el rodaje de Monster Huntersigue a pleno rendimiento. Son los últimos días de filmación y el equipo está agradecido de verse resguardado por las instalaciones de los flamantes estudios de cine que se extienden a las afueras de la metrópoli sudafricana.

Paul W. S. Anderson les ha tenido recorriendo las localizaciones más recónditas y arriesgadas del país durante el rodaje de su nueva adaptación de un videojuego de Capcom. En este caso, de Monster Hunter. La franquicia que realmente tuvo en mente durante cada película de Resident Evil. Su auténtico videojuego favorito.

Por supuesto, para protagonizar esta aventura basada en su videojuego favorito, nadie mejor que su persona favorita: Milla Jovovich. Extenuada pero entusiasmada, nos recibe en su caravana durante una breve pausa del rodaje. Para ella la noche todavía seguirá, tiene que volver a meterse en la piel de Artemis, pero durante unos minutos puede recuperar el aliento.

¿Cómo fue tu primer contacto con Monster Hunter? ¿Conocías el videojuego?

Lo conocía porque es un título de Capcom y Paul [W. S. Anderson] ha tenido los derechos desde hace años. Siempre le ha interesado y al principio planeó una adaptación juvenil, con un protagonista adolescente. Llegó a producir un teaser, pero el género de acción juvenil saturó el mercado y nadie quería producir más. Tuvo que repensar el proyecto.

Así llegó Artemis. Y tú para interpretarla.

Me dijo que sería genial hacer la película juntos. Yo le contesté que si estaba de broma. No iba a pasar de luchar contra zombies a los monstruos, ni estaba segura de ponerme tan pronto con otra película de videojuegos. Pero es mi marido, ya sabes: vivimos juntos, me insistía todos los días... Empecé a jugar (no es muy recomendable hacer este tipo de documentación delante de tus hijos: “Es por trabajo, cariño”) y lo pasé tan bien que no pude negarme.

¿Qué pueden esperar los fans del traslado de Monster Hunter al cine?

Les va a a encantar. No es el juego al pie de la letra, pero nunca hacemos eso. En los videojuegos no siempre trabajan los mejores guionistas del mundo ni las historias son cautivadoras. Paul se ha tomado licencias como meter a los militares porque así vemos a personas de nuestro mundo experimentar el de Monster Hunter. Añade un componente humano con el que te puedes identificar.

Tras más de dos décadas haciendo cine de acción, ¿estás más preparada que nunca?

Sin duda, desde una perspectiva física tengo unos movimientos con espadas dobles que no habría podido hacer antes. Aunque esta es la película más dura que he hecho. Ha sido un desafío por las localizaciones, preciosas pero brutales. Hemos rodado en sitios donde nunca se había puesto una cámara. Paul me está haciendo pasar por un infierno de lluvia, viento, calor y frío extremos...

¿Crees que en lo emocional ahora también aportas más crudeza a tu personaje?

Puede ser, pero hace 15 años ya hacía cosas así. Ahora me siento más preparada profesionalmente, con más disciplina. Eso es importante en una producción como esta, donde hay que rodar antes de que salga el sol y cambie la luz. Lo bueno es que Paul y yo nos entendemos a la perfección, somos una máquina bien engrasada.