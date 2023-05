Mickey Mouse: 95 aniversario de la presentación de Mickey Mouse

Mickey Mouse es uno de los personajes más famosos y queridos de la historia de la animación. Su imagen es el símbolo de la compañía Disney y ha protagonizado cientos de películas, series, cómics y videojuegos. Aunque, oficialmente, Mickey Mouse se dio a conocer por primera vez ante el público el 15 de mayo de 1928, su cumpleaños oficial se celebra el 18 de noviembre. ¿Sabes por qué?

El origen de Mickey Mouse

En 1928, Walt Disney perdió los derechos de Oswald, el conejo afortunado, su primera creación popular. Esto le obligó a pensar en nuevo personaje con el que poder conquistar al público. La idea de un ratón aventurero y con mucha personalidad, surgió durante un viaje en tren. Originalmente, su nombre iba a ser Mortimer, pero la mujer de Walt, Lilian, pensó que era un nombre demasiado rudo y sugirió la alternativa “Mickey” que, a sus oídos, tenía un tono más amable.

El día 15 de mayo de 1928, Walt Disney presentaba a su nuevo personaje, Mickey Mouse, con un cortometraje animado titulado “Plane Crazy”. En este corto, Mickey se embarcaba en un viaje en avión que era una parodia del vuelo transatlántico de Charles Lindbergh. La proyección del corto fue privada, con vistas a encontrar distribuidores que apostarán por el corto. Sin embargo, esto no sucedió. Este primer cortometraje no llegó a impresionar a su público y no logró tener distribución comercial.

Esto mismo sucedió con el segundo corto en el que Mickey Mouse hacia aparición: Gallopin’ Gaucho. Con ambientación en Argentina, esta breve aventura tampoco consiguió despertar el interés de los distribuidores.

Steamboat Willie, el primer éxito de Mickey Mouse

A pesar de todo, Walt Disney no perdió la fe en el potencial de su ratón aventurero y creó un tercer corto que tituló Steamboat Willie. Esta obra, en la Mickey hacia de marinero que se enamoraba perdidamente de Minnie, una pasajera del barco de vapor en el que viajan ambos, sí logro cautivar a los distribuidores y el 18 de noviembre de 1928 se estrenó en Nueva York con el honor de ser el primer dibujo animado que contaba con sincronización del sonido.

Esta es la razón de que el cumpleaños oficial de Mickey Mouse se celebre cada 18 de noviembre, aunque su primera aparición fue seis meses antes.

Desde entonces, Mickey ha evolucionado en su diseño y personalidad, pasando de ser un rebelde travieso a un héroe bondadoso y valiente. Ha interpretado toda clase de roles, desde aprendiz de brujo (Fantasía. 1940) hasta explorador espacial, y a su grupo de amigos y coestrellas se han unido personajes tan icónicos como Pluto, Goofy o el Pato Donald.

Por si su aparición en centenas de cortos, películas, series animadas y videojuegos no fuese suficiente, Mickey Mouse también cuenta con premios y reconocimientos de toda clase. En 1978 tuvo el honor de ser el primer personaje de animación con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue embajador honorario de la Unesco en 2002 y recibió un Óscar honorífico en 1932.

En 2018, por su 90 cumpleaños, Disney celebró una de las mayores fiestas de su historia, con “El Espectáculo más Feliz del Mundo” en Disneyland California. Sin embargo, la celebración de los 95 años podría estar empañada por un tema legal: Disney podría perder los derechos exclusivos de propiedad intelectual (si bien, no los de explotación de marca) en 2024, según la legislación americana.

Mickey Mouse, desde su creación en 1928 a la actualidad. DISNEY

Mickey Mouse es más que un personaje, es un icono cultural que representa los valores de la imaginación, la creatividad y la diversión. Su legado se extiende por todo el mundo a través de sus productos licenciados, sus parques temáticos y sus medios de comunicación. A sus 95 años, sigue siendo una fuente de inspiración y alegría para millones de personas.