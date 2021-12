Michelle Yeoh nos lleva a un multiverso de locura. Tráiler de 'Everything Everywhere All at Once'

Ha debido pasar un lustro, pero ya está a punto el segundo largometraje de Daniel Scheinert y Daniel Kwan colaborando juntos en el guion y en las tareas de dirección bajo el nombre de los Daniels. Lo han titulado Everything Everywhere All at Once y está protagonizado por Michelle Yeoh. Recordemos que su debut fue en Swiss Army Man en la que un náufrago (Paul Dano) y un cadáver flatulento (Daniel Radcliffe) establecían una maravillosa y entrañable amistad. Sí, tal cual. De manera que su nueva película promete también ser tan original como desconcertante.

Michelle Yeoh, célebre por sus personajes en el cine de acción, también tendrá una historia movida, aunque empiece como una inmigrante china en Estados Unidos que solo intenta cumplir con sus obligaciones de pagar impuestos. Un punto de partida para trasladarnos a un relato de ciencia-ficción "interdimensional" en la que su personaje de Evelyn Wang puede ser la clave para acabar con una fuerza diabólica que amenaza la humanidad. O algo así. Y todo ello implica viajes de sus otros yo a través de varios multiversos.

No sabemos cuanto tendrá Everything Everywhere All at Once de títulos como Matrix, de los multiversos de Spider-Man o de los superhéroes de Marvel, pero lo que es seguro es que han tenido que trabajar con un presupuesto mucho más bajo. Y ya le podemos echar un vistazo con el primer tráiler oficial difundido por la productora y distribuidora A24 y AGBO y en el que podemos apreciar las múltiples Evelyn en las que se desdoblará Michelle Yeoh, por todas las partes y a la vez. Atención también al aspecto que luce Jamie Lee Curtis en un personaje secundario pero significativo.

Entre las otras curiosidades que nos depara el reparto está el de la presencia de Ke Huy Quan, y que por ejemplo en el avance le explica a Evelyn que podrá acceder a miles de cuerpos, a sus memorias y emociones. Un Quan que debutó en 1984 encarnando al pequeño Short Round ("tapón" en su doblaje al español) en Indiana Jones y el templo maldito y, al año siguiente, interpretó a Data en Los Goonies.

De momento solo tenemos la fecha de estreno Estados Unidos para lo nuevo de los Daniels, y esta será el 25 de marzo de 2022 y en cines.

