Michael Keaton adelanta el regreso del Buitre al Universo Cinematográfico de Marvel

Hablando de las películas de Marvel Studios es fácil saber cuándo empiezas, pero cuándo acabar es otra historia. Sobre todo ahora que la Fase 4 ha incorporado las series a su continuidad, ofreciendo un amplio escenario donde reciclar personajes y actores que se siguen relacionando con los principales héroes, ya sea para incidir directamente en la trama o limitarse a saludar. En el caso de Michael Keaton es un alivio que su Buitre (alias Adrian Toomes) no haya terminado con el MCU en Spider-Man: Homecoming, debido tanto al carisma del actor como al cariño que le ha tomado al personaje. Así es como pudimos ver, en el tráiler de Morbius (una película que no forma parte exactamente del MCU por venir auspiciada por Sony, pero ese es otro tema), que estaba de vuelta.

En Morbius tenía sentido por cómo Sony parece estar construyendo su propia continuidad partiendo del background de Spider-Man y de, especialmente, sus villanos, gracias al absoluto éxito que ha generado Venom y su reciente secuela. Está por ver si su camino se cruza en algún punto con el del MCU, pero en lo que respecta a Keaton parece que sigue teniendo trabajo como el Buitre… lo que no sabemos es dónde. Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live, Keaton bromeó con lo compleja que le parecía la cronología del Universo de Marvel, y llegado un punto soltó la bomba: “Voy a rodar mañana, estoy grabando cosas del Buitre”. El presentador le preguntó a qué película se refería y él se limitó a contestar: “Cosas del Buitre”. Ahí queda eso.

Keaton puede referirse a varios proyectos: los más lógicos son Spider-Man: No Way Home (quizá una escena poscréditos grabada muy a posteriori y pegada a su estreno para este 17 de diciembre) o la citada Morbius, prevista para el 21 de enero de 2022. Claro que también podríamos especular con que se trata de otro film totalmente diferente, o incluso una serie. Por ahí está Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que apunta a continuar el estropicio multivérsico de No Way Home, así como varias series en Disney+ que podrían cobijar una pequeña aparición de Adrian Toomes. Nuestra apuesta personal: una aparición en She-Hulk (serie con Tatiana Maslany y Mark Ruffalo), donde el Buitre incurre en uno de los casos de la abogada protagonista.

