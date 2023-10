Michael Giacchino sigue pensando en una secuela de 'La maldición del hombre lobo' de Marvel

El mediometraje La maldición del hombre lobo, que ni siquiera llegaba a la hora de duración, se mantiene como una de las mayores rarezas de Marvel Studios, y una de sus escasas incursiones en el género de terror. Marcó también el debut en la dirección del magnífico compositor de bandas sonoras Michael Giacchino, tras hacer algunos pinitos tras las cámaras en cortos. Se estrenó en Disney+ el año pasado, el 7 de octubre, y vuelve a ser noticia porque la plataforma volverá a reestrenarlo, pero esta vez en la versión a todo color, en lugar del blanco y negro original que seguía el modelo sobre todo de las películas de terror de los años 30 y 40 de Universal.

La nueva versión estará disponible en el catálogo de Disney+ a partir de este viernes 20 de octubre, aprovechando de nuevo la cercanía de Halloween. Y sí, será curioso ver en esta ocasión cómo lucen en color el grupo de cazadores de monstruos reunidos en una apartada mansión para ponerse a prueba en una sangrienta competición que determinará quien será el nuevo líder. Y, por supuesto, al licántropo protagonista y su colega Man-Thing.

Pero aquí queda todo. De momento. Sin más noticias o esperanzas para sus seguidores sobre posibles secuelas, precuelas, spin-offs o lo que sea. Y no será por falta de ganas por parte de un Giacchino dispuesto a seguir explorando el universo de historias y personajes que ofrece. Por ello es natural que, en las entrevistas que le hacen, los medios también le pregunten sobre si habrá más entregas con el hombre lobo de Marvel.

La más reciente ha sido una sesión de preguntas y respuestas organizada por Collider. "Siempre hay conversaciones", empezaba comentando Giacchino, "pero, ya sabes, hasta que alguien no decida gastar un centavo, nada ocurre. Así que, esperemos. Mi deseo es ese, que haya mucho más de esos personajes. Me encantaría hacerlo, y tengo algunas ideas sobre lo que me gustaría hacer, y todo es una locura. Así que, espero, algún día. Espero que algún día".

Y mientras llega ese día, esperemos, tenemos a La maldición del hombre lobo (no confundir con la película del mismo título de 1961 de la Hammer, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Oliver Reed), con un reparto encabezado por Gael Garcia Bernal y que incluye a Laura Donnelly, Eugenie Bondurant, Harriet Sansom Harris, Jaycob Maya, Kirk R. Thatcher, Leonardo Nam y Carey Jones.

