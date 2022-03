A mediados del año pasado MGM estaba en apuros. De entre los estragos causados por la crisis del coronavirus, el más contundente era sin duda todo lo tocante a Sin tiempo para morir: primera película aplazada por la pandemia que había protagonizado una sucesión incesante de retrasos, con los cuales la antiguamente llamada Metro Goldwyn-Mayer estaba perdiendo más y más dinero. Desde esa posición de vulnerabilidad la directiva aceptó la oferta de Amazon, y hace poco menos de un año supimos que la histórica major sería absorbida por el poderoso conglomerado, con una suma por especificar.

Variety revela que asciende a los 8.5 mil millones de dólares, luego de que la gestión haya atravesado un arduo camino entre despachos. Y es que la posesión de MGM a manos de Amazon podía indisponer a los organismos de la Unión Europea en cuanto a sus reglamentos antimonopolísticos, por lo que se sometieron a un examen a manos de la Comisión Europea. Ya se ha llegado a una resolución y esta es que “el contenido de MGM no puede considerarse un bien de primera necesidad”, con lo cual no sería tan irregular el poder expansivo que adquiriría Amazon con la compra, y la UE la “apoya incondicionalmente". Pero no es el único problema con el que tienen que lidiar las empresas ahora.

Y es que todo apunta a que la compra va a completarse, pero antes debe ser valorada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que quiere igualmente valorar qué impacto tendría la absorción en el mercado global. Amazon dio de plazo a la Comisión hasta mediados de marzo para que resolviera si presenta un recurso para impugnar la venta o no. Si no se presentaba, Amazon seguiría adelante con su decisión. Parece que ya ha pasado la fecha límite, pero hay quien destaca que aún así este organismo no lo aprueba, y que podría presentar una objeción sorpresa en los últimos días.

Amazon ya acaricia prácticamente este “histórico estudio con casi un siglo de antigüedad, con más de 4.000 películas, 17.000 episodios de televisión, 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy”, como lo ha descrito. Aún no se ha tanteado cómo la compra podría afectar a la cadena de mando de cada empresa, de MGM frente a la dupla de Amazon Studios y Prime Video. Las segundas están en manos de Jennifer Salke, mientras que Michael de Luca y Mark Burnett se encargan de cine y series en la otra parte, y los liderazgos podrían mantenerse con los rangos de los jefes previos de MGM.

Mike Hopkins, vicepresidente de Prime Video y Amazon Studios, ha vuelto a hacer hincapié en lo jugoso que es el contenido que heredan de MGM, fundada en 1924: “Tiene un legado de casi un siglo de producción y entretenimiento excepcional, y compartimos su compromiso de ofrecer una amplia gama de películas y programas de televisión originales a una audiencia global. Damos la bienvenida a los empleados, creadores y talentos de MGM a Prime Video y Amazon Studios, y esperamos trabajar juntos para crear aún más oportunidades de ofrecer historias de calidad a nuestros clientes”.

Entre estos contenidos encontramos franquicias como James Bond, Rocky o La pantera rosa, en combinación a series como El cuento de la criada y Fargo, y películas míticas como Instinto básico, Poltergeist, Toro salvaje, Thelma y Louise o Robocop. Todos estos títulos podrían incorporarse al catálogo de Prime Video pronto. “MGM ha sido responsable de la creación de algunas de las películas y series más aclamadas por la crítica del siglo pasado. Estamos deseando continuar con esta tradición a medida que nos dirigimos al próximo capítulo, uniéndonos al equipo de Prime Video y Amazon Studios para ofrecer al público nuestro mejor entretenimiento”, concluía Chris Brearton, ejecutivo de MGM.

