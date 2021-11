Menudo pitorreo: Los protagonistas de ‘Spider-Man: No Way Home’ reaccionan a un tráiler que aún no hemos visto

La promoción de Spider-Man: No Way Home se define por dos elementos básicos: los rumores y el troleo. En el primer caso, nos topamos con una tercera aventura de Tom Holland dentro del MCU (sin contar crossovers) que le pondrá cara a cara con el Dr. Strange de Benedict Cumberbatch y el multiverso, con consecuencias que ya entrevimos en el tráiler. Ahí vimos al Octopus que Alfred Molina interpretó en Spider-Man 2 presentándose con un afable “Hola Peter”, mientras se insinuaba la aparición del Duende Verde y teníamos en cuenta que Jamie Foxx (Electro en The Amazing Spider-Man 2) también había confirmado presencia. No se puede decir lo mismo de Andrew Garfield y Tobey Maguire como versiones previas del trepamuros, o de Charlie Cox como Daredevil.

Estos intérpretes, junto a Kirsten Dunst como Mary Jane Watson y Emma Stone como Gwen Stacy, llevan tiempo en boca del fandom pero han desmentido su presencia en el film, lo que nos lleva al segundo elemento: el troleo. El reparto ya mareó a la audiencia con el título de la tercera entrega (barajándose alternativas ficticias), y ahora han repetido jugada al hilo del segundo y esperadísimo tráiler de No Way Home. Ayer confirmamos que el avance sería publicado en breve junto a un póster oficial en la línea feísta de Lejos de casa y Homecoming, y hoy los intérpretes se han burlado del tremendo hype que se masca en redes. ¿Cómo? Con un vídeo reaccionando al susodicho tráiler.

Holland se ha reunido con Zendaya y Jacob Batalon (que interpretan a MJ y Ned en la trilogía) para reproducir el tráiler en su portátil y lanzar comentarios entusiastas sobre lo que ven en él. Comentarios, hay que decir, cuidadosamente ambiguos, reducidos a gritos, un “hazlo” y a un directamente intolerable “se van a volver locos” en referencia a los espectadores. Al menos se supone que el tráiler verdadero llegará en pocas horas, pero es reseñable la cantidad de escarnio que va a tener que aguantar el fandom antes de que Spider-Man: No Way Home se estrene este 17 de diciembre. Contémplalo, y agita el puño, sobre estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.