'Spider-Man: No Way Home' tiene nuevo póster y un tráiler muy esperado mañana

Spider-Man, Doctor Strange, los tentáculos de Doctor Octopus y el Duende Verde al fondo protagonizan el nuevo póster de Spider-Man: No Way Home que Sony Pictures ha publicado confirmado el lanzamiento del nuevo tráiler de la película arácnida que tendrá lugar mañana. No es que el cartel sea un prodigio de diseño, muy en la línea del material que está ofreciendo esta película, pero poco importa cuando estamos ante uno de los filmes más esperados del Trepamuros encarnado por Tom Holland.

El próximo 17 de diciembre llegará a los cines la que es la tercera película en solitario de Holland como Spider-Man, donde ya sabemos que se encontrará con el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y otros personajes del multiverso arácnido procedentes de la trilogía dirigida por Sam Raimi la década pasada: el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Duende Verde que interpretó Willem Dafoe. Ambos aparecen representados en el nuevo cartel.

#SpiderManNoWayHome, exclusivamente en cines 17 de diciembre. pic.twitter.com/CvtFwz8eXB — Sony Pictures España (@sonypictures_es) November 15, 2021

Como sabrás, si eres una persona que ha tenido conexión a internet durante los últimos meses, esta circunstancia ha dado pie a innumerables especulaciones sobre la naturaleza de estas apariciones y la posibilidad de que haya más intervenciones sorpresa de actores procedentes de las anteriores películas del superhéroe arácnido. Sobre todo, la posibilidad de que Tobey Maguire y/o Andrew Garfield hagan aparición como otras encarnaciones del Trepamuros.

Marvel y todos los implicados en Spider-Man: No Way Home han hecho todo lo posible por mantener el secreto sin confirmar ni negar esa posibilidad. Quien ha dicho que no contemos con ella es Kirsten Dunst, la Mary Jane de la trilogía de Sam Raimi.

Por lo tanto, ese papel queda plenamente en manos de Zendaya. En cuanto al resto de reapariciones, quitando las de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson o Jamie Foxx como Electro, habrá que esperar hasta ver el nuevo avance para constarlas... o quedarnos todavía con las ganas hasta el 17 de diciembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.