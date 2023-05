Ver a Halle Bailey interpretar Part of your world (Parte de tu mundo en la versión original en español) para el live action de La sirenita ha despertado nuestra nostalgia por revivir las canciones con las que crecimos aunque, antes de empezar, tenemos que admitir que el titular se nos queda grande: escoger las mejores canciones que nos ha dado Disney es demasiado difícil.

Solamente de una misma película podrían sacarse dos o tres canciones imprescindibles, por lo que nos hemos tenido que conformar con rememorar algunas de las composiciones más míticas de Disney y sumarles otras que, aunque no tengamos tan presentes, son también verdaderos temazos.

Después de un doloroso proceso de dejar fuera grandes hits de nuestra infancia, te presentamos nuestro particular álbum de las mejores canciones Disney (con bonus track incluído).

'Hijo de hombre' - Phil Collins (Tarzán)

Fácilmente, el mejor compositor con el que Disney ha trabajado (lo sentimos, Hanz Zimmer). Si tuviésemos que escoger un álbum de Phil Collins, la banda sonora de Tarzán estaría entre los finalistas. Puestos a elegir canciones, nos quedamos con Hijo de hombre, aunque no nos olvidamos de Dos mundos, del temazo que era Lo extraño que soy ni de las composiciones que nos regaló más tarde, en 2003, para Hermano oso. Además, solo podemos darle las gracias por decidir cantar la versión en español.

'Voy a hacer todo un hombre de ti' - Pablo Perea (Mulán)

Se disputa el primer puesto de "la mejor canción de Mulán" con la composición instrumental que sonaba de fondo cuando la protagonista decidía cortarse el pelo para hacerse pasar por un hombre y sustituir a su padre en la guerra. El subidón que daba ver a Mulán trepar por el poste y conseguir convertirse en uno más es razón suficiente para que esta canción merezca estar en nuestro álbum.

'Por fin ya veo la luz' - Carmen López, Tony Mateo (Enredados)

Interpretada en la versión original por Mandy Moore y Zachary Levi, puso banda sonora a una de las escenas más bonitas que nos ha regalado Disney. Los farolillos que se reflejaban en el agua, Rapuncel cumpliendo su sueño y Eugene (que no Flynn Rider) descubriendo su amor por ella no podía haber contado con una canción más perfecta.

'La bella y la bestia' - Norma Herrera (La bella y la bestia)

La canción interpretada por la señora Potts (Angela Lansbury en la versión original) es uno de esos clásicos que no podía faltar en nuestro álbum. Antes de que Rapuncel viese por fin la luz, Bella descubrió que la belleza se encuentra en el interior, un mensaje que caló hondo en nuestras mentes hasta el punto en el que, al final de la película, todos descubrimos que preferíamos al príncipe en su forma animal que con aquellos ojos azules y pelo largo y rubio.

'Colores en el viento' - Gema Castaño (Pocahontas)

Del amor por los libros al amor por la naturaleza, Pocahontas enseñó a John Smith a ver más allá y, con él, nos mostró las maravillas que se esconden en la naturaleza para aquel que se pare a disfrutarla. Ajenos a la historia real en la que se basa la historia, de niños nos traumatizó descubrir que los protagonistas no acababan juntos en la segunda entrega.

'Sigo aquí' - Álex Ubago (El planeta del tesoro)

Seguramente no esperabas ver esta canción en la lista pero, una vez te acuerdas de ella, es imperdonable no meterla. Este temazo que se marcó Álex Ubago nos sirve para reivindicar El planeta del tesoro que, aunque pasó desapercibida para muchos, escondía una de las historias de amistad y superación mezcladas con toques de ciencia ficción más impresionantes de Disney.

'Ese es mi destino' - Ferran González (Hércules)

Puede que ninguna canción de la industria musical actual consiga motivarnos tanto como lo hacen los temas de superación de Disney. Al Capitán Shang y Álex Ubago se les suma Ese es mi destino como otra de esas canciones que no podíamos dejar pasar, aunque de Hércules hay demasiadas canciones que hemos tenido que dejar fuera de nuestro álbum (los temazos que nos regalaron las musas merecerían su propia lista).

'Volaré' - Russian Red (Brave)

Dado que Mérida no cuenta con una película en formato musical como la mayoría de sus hermanas Disney, seguramente esta sea la canción menos conocida de la lista. Hemos tenido que dejar otros clásicos de lado para meterla, pero merecía la pena descubrírsela a aquellos que no la conozcan. Si Mérida fuese una canción, con su pelo rojo al viento mientras monta a caballo, sería esta.

'Un mundo ideal' - Miguel Morant, Angela Aloy (Aladdín)

Cuanto más clásica es la película, más difícil es escoger una única canción. Por ello, en el caso de Aladdín, nos decantamos por el mítico paseo en la alfombra mágica, aunque Un genio genial, Príncipe Alí e incluso Si a Arabia tu vas merecerían un puesto en esta lista (recordemos que, al fin y al cabo, la historia de Aladdín nos la cuenta aquel mercader que nos quería vender un tupperware del Mar Muerto).

'El ciclo de la vida' - Tata Vega (El rey León)

El rey León no podía faltar en nuestro álbum. Sabemos que algunos habrían escogido Hakuna Matata o Es la noche del amor de Elton John, pero consideramos que Hans Zimmer (junto a Elton John) merecía estar en esta lista por habernos regalado el mejor inicio que ha tenido una película de Disney en la historia.

'La puerta hacia el amor' - Carmen López, Tony Menguiano (Frozen)

Lo sabemos, ¿cómo hemos podido poner esta canción antes que Suéltalo o Hazme un muñeco de nieve? Pues porque somo fans de Ana y porque queríamos darle un poco de personalidad a nuestra lista (aunque eso signifique destacar la canción cantada por el malvado Hans). En nuestra defensa diremos que, cuando ves la película por primera vez, esta es una de las canciones más adorables, lo que no quita que Elsa tuviese razón al prohibirle a su hermana casarse con un hombre al que acababa de conocer.

'He Mele No Lilo' - Kamehameha Schools Children's Chorus, Mark Keali'i Ho'omalu (Lilo & Stitch)

Podíamos hacerlo y lo hemos hecho. Como las canciones de Elvis no cuentan (por muy bien que las interpretase Stitch), hemos decidido meter en la lista este temazo que, aunque no llegue al nivel de clásico del amanecer de El rey León, no se puede negar que es otro de los grandes comienzos de película que nos ha presentado Disney. Además nos sirve de reivindicación de que, antes de Frozen, Disney ya nos había dado la mejor relación de hermanas posible.

'Bajo el mar' - Vincente Borland (La sirenita)

Para finalizar, no podía faltar nuestro homenaje a Halle Bailey y su sirenita con la canción original de 1989 que hizo que todos los niños quisiesen vivir bajo el mar y tener a un cangrejo y a un pez como mejores amigos.

Bonus track: 'El musical de la empresa' - Sulley y Mike Wazowski (Monstruos S. A.)

"Pon eso donde estaba o te vas a enterar... pum pum pum pum". No hemos podido resistirnos (era esta o Nobody Like U de los 4*Town de Red).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.