Megan Fox, sobre las presiones a las madres en Hollywood: "Tengo que perder 13 kilos en ocho semanas"

Tal vez Megan Fox no sea la mejor actriz de su generación, pero también es verdad que nunca ha tenido pelos en la lengua. Ahora, la intérprete de Transformers y Jennifer's Body ha sacado a pasear su locuacidad para hablar sobre un tema espinoso, tanto como todo lo que afecta a las mujeres en Hollywood: las presiones sobre las profesionales que deciden ser madres.

Megan Fox se ha sincerado con Kelly Clarkson sobre las trabas que la industria del cine pone a las actrices que deciden ser madres jóvenes. Megan Fox se ha sincerado con Kelly Clarkson sobre las trabas que la industria del cine pone a las actrices que deciden ser madres jóvenes.

En una entrevista con Kelly Clarkson, Fox se ha quedado a gusto con los escollos que la maternidad supone para una actriz, desde el paro forzoso durante el embarazo ("Parece que hay un handicap por el que no te quieran ver saliendo en cámara") hasta los escollos para encontrar trabajo después de dar a luz.

"Vale, tengo que perder 13 kilos en 8 semanas", comenta Fox acerca de las presiones que afectan a las madres hollywoodienses sobre su aspecto físico.

"Hollywood no está adaptado a las mujeres y a que queramos tener vidas y ser madres", resume la actriz. Y el único remedio que se le ocurre es aumentar el poder decisorio de las mujeres en la industria, porque ahora dicho poder "está en manos de personas que no lo entienden y a quienes no se les ha hecho entender que tiene sentido que las cosas se hagan de otra manera".

En 2020, Fox se divorció de su marido Brian Austin Green, con el que tuvo tres hijos, Noah, Bodhi y Journey. Además, fue la madrastra de Kassius, el hijo fruto del anterior matrimonio de su expareja.