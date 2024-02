Meg Ryan, Wim Wenders, Eric Toledano y Olivier Nakache y Clara Lago, primeros nombres propios del BCN Film Fest 2024

Meg Ryan vuelve a la comedia romántica y a nuestro país de la mano del BCN Film Fest 2024 y de su película Lo que sucede después. El festival anunció en el primer adelanto de la programación de la nueva edición del certamen la visita de la célebre actriz estadounidense, conocida por ser el rostro de ese género cinematográfico en la década de 1990 gracias a filmes como Cuando Harry encontró a Sally o Tienes un e-mail.

Entre el 18 y 26 de abril de 2024 se celebrará el 8º Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi y, en su Sección oficial, contará con películas como L'amour et les forêts, de Valérie Donzelli; The Edge of Blade, de Vincent Pérez; La gran escapada, de Oliver Parker, última película de Michael Caine antes de anunciar que se retiraba; Phantom youth, de Luàna Bajrami; o Siempre nos quedará mañana ópera prima como directora de la actriz Paola Cortellesi y que se ha convertido en un éxito en Italia, donde lleva recaudados unos 35 millones de euros.

Además de la visita de de Meg Ryan, la dupla francesa formada por Eric Toledano y Olivier Nakache (Intocable) también viajarán a Barcelona para presentar Un año difícil, protagonizada por Pio Marmaï, Jonathan Cohen y Noémi Merlant, que, queque se verá en la sección Cinema amb gràcia.

En esa misma sección Clara Lago presentará Books and Drinks junto a Geoffrey Cowper, director de esta comedia rodada en la República Dominicana y que defenderán en vivo ante el público barcelonés.

Espíritu oriental

Más títulos: en la sección oficial fuera de competición se podrán ver Green border, el thriller sobre el drama migratorio de Agnieszka Holland; el documental Joan Baez: I am a noise, dirigido por Miri Navasky, Maeve O'Boyle y Karen O'Connor y producido por Patty Smith; además del biopic Maria Montessori, de Léa Todorov y el documental de arte Anselm, sobre el artista Anselm Kiefer y a cargo de Wim Wenders.

'One cut of the dead', de Shinichiro Ueda.

El espíritu del cine asiático estará localizado en la sección Asia by Cine Asia' que recupera este año la comedia disparatada Kung fu sion, de Stephen Chow; la comedia de zombis One cut of the dead, de Shinichirô Ueda, y propuestas como la coreana Romance asesino, de Wonsuk Lee; y la filipina Leonor will never die, de Martika Ramirez Escobar.

Por último, el festival rendirá homenaje en su octava edición al cineasta japonés Yasujiró Ozu, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimient. Su película Primavera tardía es la imagen del cartel del certamen, que también programará una selección de doce de sus películas.

