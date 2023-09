Los hijos de Meg Ryan se avergüenzan del orgasmo de su madre en 'Cuando Harry encontró a Sally'

Para muchos amantes de la comedia romántica, Cuando Harry encontró a Sally (1989) es la quintaesencia del género, un irresistible viaje desde la amistad hasta el amor de Harry Burns (Billy Cristal) y Sally Albright (Meg Ryan) a través de los diálogos más tiernos y astutos de Nora Ephron.

Además, Ryan conseguía convertirse en leyenda con una escena totalmente improvisada, que acabaría colándose en el imaginario colectivo de los espectadores: una secuencia en la que fingía un orgasmo en un restaurante ante un asombrado Cristal.

Ahora, en una entrevista para Interview, la actriz ha revelado qué opinan sus hijos, Daisy True Ryan y Jack Quaid (The Boys, Oppenheimer), sobre esta toma tan particular. "Es curioso, mi hijo me ha llamado esta mañana y está en Nueva York en un hotel situado justo enfrente de Katz’s Deli", ha contado, refiriéndose al establecimiento en el que se rodó la escena.

"Mi hija estaba ahí, todo el mundo estaba en manos libres y me dijeron: 'Mamá, esta es una vergüenza muy única", ha seguido explicando: "Jack me dijo: 'Puedes entrar en ese deli y hay una flecha señalando la mesa en la que rodaste esta escena".

Jack Quaid opina sobre la escena del orgasmo de su madre, Meg Ryan

Jack Quaid en 'The Boys' Cinemanía

No es la primera vez que el actor que da vida a Hughie Campbell en The Boys se pronuncia sobre la secuencia más recordada de Cuando Harry encontró a Sally. En 2018, Quaid contó a EW que acababa de ver la comedia romántica por primera vez.

"Cuando tu madre tiene una de las escenas de orgasmo más famosas de la historia, no es que vayas corriendo a ver la película, ¿vale?", señalaba Quaid: "Vi [Cuando Harry encontró a Sally] porque estaba rodando una comedia romántica y esa es la comedia romántica".

El actor reconoció que, tras disfrutarla, no pudo reprimir las lágrimas: "La vi y después me eché a llorar un buen rato porque estaba orgullosísimo de ella. La llamé de inmediato y le dije: 'Siento mucho haberme perdido esta película'. Me respondió: 'Yo solo la he visto una vez'. Aún así, es mi favorita entre sus películas".

