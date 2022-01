Meat Loaf: cinco películas y canciones imprescindibles para honrar la vida y carrera de un músico irrepetible

Marvin (se lo cambió a Michael) Lee Aday, más conocido en el mundo de las artes como Meat Loaf, fallecía el pasado jueves dejando un legado a sus espaldas de rock and roll, cine y musicales tan grande como su talento.

“Desde su corazón hasta vuestras almas, ¡nunca dejéis de rockear!”. Así finalizaba el comunicado que su familia compartió con el mundo entero pasadas unas horas tras la muerte del artista. Unas palabras más que adecuadas para una personalidad tan poderosa dentro del mundo del espectáculo como fue la de Meat Loaf, traducido como “pastel de carne”, mote que cariñosa o despectivamente le puso un profesor de gimnasia en la escuela y que decidió adoptar como nombre artístico desde entonces.

Nacido en la ciudad de Dallas (Texas) en 1947, Meat Loaf ya despuntaba en el instituto por su característico físico y su prominente voz y a la temprana edad de 18 años, huérfano y con un largo camino aún por recorrer, se mudaba a Los Angeles con la intención de hacer de sus múltiples talentos una profesión. Y digo talentos en plural ya que bajo ningún concepto fue un artista dedicado a un solo campo.

Actuó delante de las cámaras de cine y televisión, prestó su voz (South Park), participó en musicales de Brodway (Rainbow in NY, More Than You Deserve y Hair), grabó el que fue el 5º álbum más vendido de la historia de la música, Bat Out of Hell (1977); un disco que, si no habéis escuchado todavía, no os recomiendo postergar su reproducción, ya que pocas veces vuestros oídos habrán escuchado algo parecido a semejante trabajo.

En total, Meat Loaf vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, participó en más de 50 películas y fue galardonado con un premio Grammy en 1994 a Mejor interpretación vocal de rock como solista por su canción I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) del álbum Bat Out of Hell II: Back into Hell (1993), compitiendo ese mismo año por el premio con artistas como Bob Dylan, Peter Gabriel, Lenny Kravitz o Sting.

Es por eso por lo que, con motivo de su partida, queremos celebrar la vida y obra de un artista polifacético que se encargó de dejar una huella y un legado en la historia de la cultura occidental que jamás será borrada, ya que tuvo el inmenso placer o la enorme suerte de participar en algunos de los proyectos más ambiciosos de la cultura pop de nuestra era. Nuestra propuesta serán cinco títulos, de películas y canciones, que son representativas e imprescindibles en un mundo que ahora carece de Meat Loaf. Ahora, es nuestra responsabilidad recordarlo y disfrutarlo en su máximo esplendor. Tanto como él disfrutó y ofreció en vida:

'The Rocky Horror Picture Show' (Jim Sharman, 1975) / 'Hot Patootie-Bless My Soul'

Comenzamos nuestra propuesta con uno de los musicales más icónicos y recordados del siglo XX. The Rocky Horror Picture Show aparecía, primero como musical (The Rocky Horror Show) en 1973 y más adelante como película en 1975, fascinando a una serie de espectadores tanto por la naturaleza y libertad sexual de su argumento como por el distinguido elenco, actuaciones y representaciones musicales que traía consigo.

Una celebración de lo freak tan absolutamente fascinante y tajante como dar un puño en la mesa para zanjar un argumento. Meat Loaf se unió a este primer elenco adquiriendo los roles de Eddie y del Dr. Everett Scott en 1973, cuando este show se representaba en el famoso teatro Roxy de Los Angeles a altas horas de la noche. Fue allí donde nuestro protagonista pudo conocer entre otros grandes artistas y celebridades como Elvis Presley, quien acudió al show atraído por la crítica y el éxito del musical.

En 1975, inversores y productores apostaron por llevar el proyecto al cine, una decisión que otorgó a los actores del elenco y así como a la propia película, una de las posiciones más privilegiadas en el mundo de la cultura pop. Aquella gran frase de "Don’t dream it, be it" revolucionó el mundo entero. Y nuestro protagonista de hoy, quien formó parte de la producción cinematográfica interpretando esta vez únicamente al joven y descabellado motero Eddie, pasó a ser recordado como un rebelde sin causa, enérgico, crudo y brutalmente asesinado por Frank N Furter.

El punto álgido de su aparición en esta obra ocurrió con la interpretación de la canción Hot Patootie-Bless My Soul, irrumpiendo en escena encima de una moto, destrozándolo todo, cautivando a Columbia y sembrando un caos que solo podría finalizar a golpe de martillo. Ya entonces, el mundo pudo comenzar a comprender lo que sería el comienzo de su carrera artística y alcance. Parafraseando a Lady Diana, esta película “completó nuestra educación”.

'Roadie' (Alan Rudolph, 1980) / 'Heaven Can Wait' (Meat Loaf: Bat Out of Hell, 1977)

En 1980 y tras el éxito de The Rocky Horror Picture Show llega a los cines Roadie, dirigida por Alan Rudolph, protagonizada por Meat Loaf y Kaki Hunter (Porky’s) y con las apariciones de artistas como Alice Cooper, Debbie Harry o Roy Orbison, entre otros.

La historia narra las aventuras en la carretera de ambos protagonistas, una groupie de 16 años que va en busca de Alice Cooper para unirse a su gira y un cowboy de la vieja escuela proveniente del mas profundo sur de los Estados Unidos que ayuda a la chica a llegar a su destino, ya que está desesperadamente enamorado de ella.

Una comedia ochentera rockanrollera en donde podremos ver la parte más explosiva y descontrolada de un Meat Loaf que desprende energía y carisma a más no poder. Así como una de sus actuaciones más tempranas y su primer papel como protagonista en un largometraje.

La película también cuenta con varias escenas musicales un tanto curiosas para lo que Meat Loaf ya era capaz de hacer por aquel entonces. No canta en ningún momento, pero así como en el álbum Bat Out of Hell comienza canciones con introducciones narradas, en la película ocurren un par de escenas que pueden asemejarse a este estilo y que le añade un sello personal al largometraje digno de ver.

'El club de la lucha' (David Fincher, 1999) / 'I Would Do Anything for Love' (Meat Loaf: Bat out of Hell II: Back into Hell, 1993)

En 1999 se estrenaba en las salas de cine El club de la lucha, de David Fincher con las aclamadas actuaciones de tres actores que supieron desde el primer momento que esa película, fracasara o triunfara, no pasaría desapercibida ante los espectadores. Y así fue. Tanto Brad Pitt (interpretando al famoso personaje de Taylor Durden) como Edward Norton (interpretando a Lenny) o Helena Bonham Carter (interpretando a Marla) salieron más que airosos de aquella producción.

Pero el reparto fue completado por varios actores secundarios que añadieron a la película ese carisma que hoy la mantiene como una de las mejores películas, no solo de los años 90, sino de la historia del séptimo arte. Entre estos, se encontraban un joven Jared Leto y cómo no, Meat Loaf.

Este último interpretó a Robert ‘Bob’ Paulson, un superviviente de cáncer de testículos, campeón culturista en sus años jóvenes y atormentado adulto en el presente que tras haberle sido extirpados los testículos y conducido a tomar una serie de hormonas que hicieron que sus pechos aumentaran considerablemente de tamaño, busca refugio en grupos de ayuda en donde llorar y ser llorado. Es ahí donde se encuentra con Lenny y comienza a formar parte de las violentas reuniones.

Qué mejor que la fisionomía de Meat Loaf para interpretar este papel. Un hombre grande, imponente y adulto, tal vez con aspecto amenazador por su ceño fruncido o su fuerte presencia, interpretando a un sensible y entrañable hombre indestructible, como se define a sí mismo en la película.

I don’t keep pictures from films around home. But I have this one in my office in a frame bc it makes me smile every time. It’s engraved ‘Love and Hugs, Meat’ it sums him up well. He was so funny. And gentle. And warm to everyone. A sweet soul. RIP Meat Loaf pic.twitter.com/aMrIgXByEc — Edward Norton (@EdwardNorton) January 21, 2022

En entrevistas posteriores confesó entre risas que había usado un traje de alrededor de 18kg de peso extra, incluidos los pechos, que absolutamente ningún participante del elenco dejó de tocar, sobar y escachar cada vez que lo vestía durante toda la producción de la película. En su interpretación, vemos a un hombre en su momento más frágil, que busca una aceptación, un apoyo y un amor que acaba encontrando entre puñetazos y sangre caliente.

I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That), canción que le otorgó el Grammy como solista en 1994, nos recuerda a ese Bob que nos cautivó a todos y cada uno de nosotros.

'Locos en Alabama' (Antonio Banderas, 1999)/ 'You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night)' (Meat Loaf: Bat out of Hell, 1977)

Esta película, dirigida por Antonio Banderas con Melanie Griffith como protagonista y estrenada el mismo año que El club de la lucha, proporcionó a Meat Loaf la oportunidad de interpretar a un villano en la gran pantalla.

Locos en Alabama narra la historia de la nueva libertad de la que Lucille Vinson disfruta al haber dejado atrás su pasado y tomado la carretera como futuro. Este filme hizo hincapié en los conflictos raciales ocurridos a lo largo de los años 60 (y antes) en el estado de Alabama, donde la corrupción policial era prácticamente la mayor amenaza posible en unas décadas terribles e injustas para los afroamericanos, quienes ya por entonces comenzaban a dar sus primeros pasos hacia los derechos civiles.

Si esta película forma parte de nuestras cinco recomendaciones es porque estamos acostumbrados a ver a Meat Loaf en otros papeles, y sobre todo en el campo de la música como un hombre talentoso, sensible e inofensivo. Pero gracias a la interpretación que nos ofreció del corrupto, asesino y racista Sheriff local, John Doggett, los fans fueron invitados a ver su lado más terrorífico y cruel.

Creo que podríamos afirmar que no deja de sorprender a quien ve esta película por primera vez y conoce la trayectoria del artista, lo difícil que resulta visualizar tanto odio representado en facciones, expresiones y gestos. Nadie quisiera tener a alguien como el sheriff Doggett cerca.

'Tenacious D: Dando la nota '(Liam Lynch, 2006) / 'Rock ‘n Roll Dreams Come Through' (Bat Out of Hell II: Back Into Hell, 1993)

Los sueños se cumplen. No siempre, pero a veces se cumplen a nuestro favor. Esto es lo que quiere demostrar Tenacious D: Dando la nota, dirigida por Liam Lynch y estrenada en 2006. Pero de igual manera, también lo hace la canción de Rock’n Roll Dreams Come Through del album Bat Out of Hell II: Back Into Hell, escrita por Jim Steinman en 1981.

Una ascensión progresiva de emociones que se asemeja a la película de Jack Black y Kyle Gass (ambos compañeros reales de la banda Tenacious D), quienes se interpretan a sí mismos en un viaje de música y superación hacia la cumbre del éxito en la escena rockera de principios de los años 2000.

Con un diablo de por medio, interpretado por Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) y una breve pero irónica interpretación de Meat Loaf como el padre del protagonista, Bud Black, esta comedia musical arroja algo de luz a la idea de que el rock and roll todavía no a perecido. De que todavía hay esperanza.

Respecto a Meat Loaf, nos referimos a su participación como irónica debido a que su papel no es más que el de un padre estricto y conservador que odia el rock and roll y prohíbe a su hijo tocar dicha música, ya que este cree ciegamente en que proviene del mismísimo diablo.

Una vez más, Meat Loaf nos conquista por su versatilidad y su capacidad camaleónica en pantalla, haciéndonos reír y siendo parte del pistoletazo de salida de una película llena de entretenidos diálogos, grandes interpretaciones musicales y una gran celebración de este género musical que tantos sueños y buenos momentos nos ha proporcionado.

Le deseamos una larga vida al rock ‘n roll y, volviendo al inicio de todo, capitulamos nuestras recomendaciones de la manera más sensata posible, dadas las circunstancias: “¡Nunca dejéis de rockear!”.