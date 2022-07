Maya Hawke se desnuda en 'Thérèse', su último videoclip con el director Brady Corbet ('Vox Lux')

Muchos conocerán a Maya Hawke por su papel en Stranger Things. Y es normal, porque su personaje, Robin, es desde la tercera temporada uno de los favoritos de los fans. Su carisma natural mezclada con cierta torpeza, su química con Steve (Joe Keery) y su timidez a la hora de expresar sus sentimientos han cautivado a más de uno, pero el talento de Hawke va mucho más de la patosa y simpática Robin de la serie de Netflix.

La actriz, conocida también por ser la hija de dos superestrellas como Ethan Hawke y Uma Thurman, también ha desarrollado desde joven cualidades como artista musical. Hace justo dos años publicó su primer álbum, Blush, uno de los más aclamados entre el indie de 2020 y también en el que podíamos escuchar algunas de sus confesiones más íntimas entre los versos de algunos de sus temas, como Generous Heart, By myself o en To love a boy, su primer sencillo antes de lanzar el álbum.

La actriz y cantante prepara ahora su nuevo álbum terminada ya la cuarta temporada de Stranger Things, y promete hacer algo distinto pero que conserve en gran medida esa humildad e introspección de Blush. Es por ello que en su primer adelanto, Thérèse, se ha fijado en una obra pictórica que le obsesiona desde hace tiempo y a través de la cual ha hecho un alegato sobre la sensualidad y la belleza de los cuerpos, en plena era de redes sociales en la que cualquier imagen de un cuerpo desnudo está sujeta a todo tipo de críticas y cuestionamientos morales.

Fiel a su forma de ser y confiada en su talento, Maya Hawke no ha temido mostrarse tal y como es en el videoclip de Thérèse, el que es su primer sencillo y el gran adelanto antes de lanzar su segundo disco, Moss. El vídeo musical está además filmado por uno de los grandes representantes de la escena indie estadounidense, Brady Corbet. Como Hawke, Corbet ha tenido que lidiar desde muy joven con la fama del espectáculo tras actuar en películas como Thirteen o Mysterious Skin, pero fue hace unos años que se pasó a la dirección con La infancia de un líder, gracias a la cual ganó el premio a mejor dirección y película en la sección Orizzonti del Festival de Venecia. Años más tarde dirigiría también Vox Lux, la que es su última obra hasta la fecha y en la que junto a Natalie Portman como una estrella del pop que tenía que lidiar con la ansiedad antes de un concierto.

Ahora Hawke y Corbet han unido fuerzas para este videoclip, en el que se puede ver al principio al hermano de Maya y también hijo de Thurman y Hawke, Levon. El videoclip muestra a una serie de jóvenes manteniendo distintas relaciones sexuales prácticamente a oscuras hasta que son interrumpidos por la policía, quien los detiene y se los lleva del bosque en el que estaban. Ya desde su primer verso ("I go to see Thérèse dreaming") Hawke deja claras sus intenciones, y es que según ha explicado la cantante esta canción tiene mucho que ver con la obra Thérèse dreaming, del pintor franco-polaco Balthasar Kłossowski de Rola, más conocido como 'Balthus', quien también ha influido a cineastas como Jacques Rivette.

Thérèse dreaming es una pintura que muestra a una joven menor de edad, en una pose sensual en la que se aprecia su ropa íntima, y desde hace años ha suscitado distintas controversias por toda la cuestión moral que plantea. Para Hawke, al contrario, le ha inspirado a no juzgar la belleza de lo sensual y del cuerpo femenino. La actriz de Stranger Things no solo sueña con la propia Thérèse en la canción, sino que también intenta meterse en su cabeza y descubrir sus pensamientos, logrando una identificación plena con el personaje que tanto le fascina y al que ahora ha dedicado esta canción.

