Matthew Lewis (Neville Longbottom) desvela su última charla con Alan Rickman en 'Harry Potter'

Pese a su larga y celebrada trayectoria profesional, hay una generación entera de espectadores (o varias) que recuerda a Alac Rickman por un único papel: Severus Snape en las películas de Harry Potter. Sin duda, el profesor de Pociones de Hogwarts era en las páginas el personaje con más matices del universo creado por J. K. Rowling y el actor supo estar a su altura.

Ahora, Matthew Lewis, que dio vida a Neville Longbottom durante una década, ha recordado una tierna historia que tiene como protagonista a Rickman. Durante una entrevista para el podcast Inside of You (vía Screen Rant), Lewis ha recordado su última charla con el actor. Al parecer, el joven apenas había hablado con él durante los años de rodaje por vergüenza, pero el último día de rodaje de Rickman decidió superar su timidez y despedirse de él.

"Fui a su camerino y le dije: 'Oye, sé que es tu último día y solo quería decirte que esto ha sido increíble, trabajar contigo todo este tiempo. Sé que no hemos hablado mucho, pero solo quería decirte que ha sido porque estaba aterrado, pero has sido increíble... Gracias por permitirme trabajar contigo durante 10 años y no tratar a nadie como nada menos que tu igual", ha contado.

"Me dijo: 'Entra'. Encendió la tetera, tomamos una taza de té y hablamos sobre qué iba a hacer yo en lo profesional de allí en adelante y qué me recomendaba él que hiciera", ha concluido. Lewis se ha referido a ese momento con mucho cariño, asegurando que nunca lo ha vuelto a hacer con ningún otro actor.

Sin duda, la buena fama y su amabilidad preceden a Rickman en los sets de rodaje en los que ha trabajado, también en el de Harry Potter, donde por lo demás daba vida a un personaje muy oscuro. Daniel Radcliffe (Harry), buen amigo del veterano actor, también lo considera un mentor y Tom Felton (Draco), que compartió numerosas charlas con Rickman, se refiere a él como un héroe.