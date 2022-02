'La matanza de Texas' de Netflix despeja las dudas y endereza con brutalidad el imaginario en torno a Leatherface

Lo errático surge con frecuencia en las sagas y franquicias de terror. Los bandazos definen lo posterior a una película tan de culto como La matanza de Texas (1974) de Tobe Hooper, primero con secuelas cada vez peores y después con precuelas, deriva que hace que se aprecie aun más el reivindicable remake firmado por Marcus Nispel en 2003.

Los precedentes provocaban que se recibiera con reservas, por más que el tráiler tuviera su punto, la continuación directa de Netflix y Legendary. Unas dudas no obstante apaciguadas por la implicación en el proyecto de Fede Álvarez (Posesión infernal, No respires) y Rodo Sayagues (No respires 2).

Este tipo de slasher y la figura de Leatherface ya no impactan como antaño, en parte porque no logran emular el tono sucio setentero que le daba ‘encanto’ a lo descarnado del original. La sensación sobrevuela en más de una ocasión, pero La matanza de Texas estrenada por Netflix, dirigida por David Blue García, resulta más que honrosa, despierta interés y regala una brutalidad de las que el aficionado al terror y al gore agradece.

El filme se concibe como secuela tardía y solo mira al título primigenio, prescindiendo de todos los demás y también de aspectos como la familia demente, e indica que Leatherface acabó bajo los cuidados de la antigua responsable de un orfanato. Asimismo, la historia se apoya al comienzo en la clásica cuestión del rechazo de lo local a lo de fuera, en este caso unos urbanitas modernos que compran un pueblo de la América profunda casi abandonado con la intención de darle vida por medio de negocios de su estilo.

Imagen de la secuencia del autobús de 'La matanza de Texas' (2022) (Netflix)

En torno a ese idealismo, aquí percibido como estúpido, se detecta una ironía cafre por lo que va a ocurrir. Esta no se aprovecha tanto como gustaría (presentaba un potencial delicioso), si bien como subraya la salvaje y sangrienta secuencia del autobús, que sin duda se convertirá en el momento icónico de la obra, se burla de algunas de las idioteces de estos tiempos.

La errónea decisión de los jóvenes con una anciana enferma activa, por medio de la rabia y el dolor, al hasta entonces durmiente matarife perturbado. El detalle relativo a la máscara de piel que se pone tras los primeros asesinatos simboliza lo que siente.

La matanza de Texas recupera al personaje de Sally Hardesty, la única superviviente del primer horror (ahora interpretada por Olwen Fouéré, ya que Marilyn Burns falleció en 2014), una mujer sumida en el tormento que se ha pasado décadas aguardando el regreso de Leatherface. El arquetipo se inspira claramente en el perfil de Laurie Strode en la nueva trilogía de Halloween. Aunque no termina de sacarle partido y reviste cierto aire postizo, el recurso funciona.

El inicio del festival de muertes, a excepción de lo que ocurre con la novia del influencer, entretiene sin entusiasmar, dinámica que cambia una vez entra en acción la motosierra, con la que la propuesta se eleva y ya se disfruta más. Como mandan los cánones, el relato va encaminado a que las dos hermanas protagonistas (Sarah Yarkin y Elsie Fisher), en el marco del trauma emocional debido a que la pequeña fue víctima de un tiroteo en el instituto, queden solas e intenten salir con vida.

El tramo se ve favorecido por el juego con las ‘idas y venidas’ y por el ambiente del pueblo fantasma. El rupturismo y la mala leche, elementos que se desean en el proceso, ratifican que es la mejor película del heterogéneo imaginario plasmado desde 2003.

