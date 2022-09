"Más grande, más ambiciosa y de algún modo aún más entretenida": Primeras críticas de 'Puñales por la espalda 2'

Estos días se está celebrando el Festival de Toronto, y una de las películas más destacadas de su programación es Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. Se trata de la secuela de Puñales por la espalda, con la que Rian Johnson nos deslumbró en 2019 a través de un misterio con sabor a clásico pero capaz de jugar con el género y sus connotaciones políticas. En él brillaba con luz propia Benoit Blanc, detective interpretado por Daniel Craig que vuelve en la secuela para afrontar un nuevo caso. Se trata de la primera de las dos secuelas previstas de la película, que cuentan con la financiación de Netflix tras haberse olido el filón.

El misterio de Glass Onion, como en el caso del film previo, cuenta con un espectacular reparto en calidad de posibles sospechosos (o víctimas). Están por ahí Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Ethan Hawke o Leslie Odom Jr., todos involucrados en un misterio a puerta cerrada dentro de una isla griega. Netflix prevé estrenarla en su catálogo el 23 de diciembre luego de un tiempo limitado en salas de cine, y apunta a hacerlo rodeado de unas críticas muy entusiastas. Porque sí, Puñales por la espalda 2 ha gustado mucho a la prensa que ha podido verla en Toronto. Y aquí está una pequeña muestra.

Ross Bonaime (Collider): "Un whodunit aún más grande, más ambicioso y, de alguna forma, aún más entretenido que el anterior (...) Un increíble testimonio de las habilidades de Johnson como cineasta".

Damon Wise (Deadline): "Un inteligente crowd pleaser que siempre da en la diana (...) el premio Ana de Armas es para Janelle Monáe, con una de las mejores y más intuitivamente perfectas interpretaciones de 2022".

Kate Erbland (IndieWire): "Los fans de la primera Puñales por la espalda encontrarán un montón de elementos que adorarán, aunque Johnson ha trabajado cuidadosamente para asegurarse de que Glass Onion se mantenga por sí misma (...) la película está en su mejor momento cuando se desvía, y redirige, y gira dentro y fuera de sí misma".

John DeFore (The Hollywood Reporter): "No padece el habitual ‘más de lo mismo’ de las secuelas de éxitos. Su conjunto es más variado que el de Puñales por la espalda, y su crítica a los ricos idiotas es más relevante para nuestra época".

Chris Evangelista (SlashFilm): "Cada escena está cargada de ingenio, envuelta en un misterio genuinamente absorbente (...) lo mejor son los giros de la trama y las sorprendentes pero hilarantes revelaciones que Johnson nos lanza a una velocidad vertiginosa".

Owen Gleiberman (Variety): "¿Es mejor que Puñales por la espalda? No necesariamente. Pero es más grande, más vistosa, y tiene un misterio más elaborado y polifacético".

Benjamin Lee (The Guardian): "Es más extravagante, y a menudo autoindulgente (...) Es difícil no divertirse cuando Johnson maneja los hilos, aunque ojalá no hubiera manejado tantos y tan fuerte".

