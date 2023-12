Martin Scorsese sigue en racha: Sight & Sound también considera a 'Los asesinos de la luna' la mejor película del año

Fue duro sacarla adelante, hasta el punto de que Paramount hubo de cofinanciar la producción con Apple. Pero finalmente Martin Scorsese pudo estrenar Los asesinos de la luna, y esta adaptación del estremecedor true crime recopilado originalmente por David Grann se ha ido consolidando como una de las películas más aclamadas del año. El National Board of Review decidía recientemente que Los asesinos de la luna encabezara su lista de títulos imprescindibles de 2023, y las posibilidades de que reciba una nominación a Mejor película en los próximos Oscar se dan por descontado.

Pero aún queda para eso, y en estas semanas toca que varias cabeceras sigan dando a conocer los ránkings. Se acerca el final de 2023, así que qué mejor momento para hacer recuento… y descubrir que Los asesinos de la luna también es la película estrella para otra prestigiosa publicación. En este caso hablamos de Sight & Sound, revista afincada en el British Film Institute a la que, por ejemplo, le debemos las tan comentadas listas de las mejores películas de la historia. El año pasado tocaba actualizarla, y que Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles fuera la película líder causó no poca controversia. En el caso de Scorsese con Los asesinos de la luna, el mundo parece estar más conforme.

Así que sí, el thriller con Leonardo DiCaprio es la mejor película del año para la crítica agrupada en torno al BFI. La revista ha logrado contactar con Scorsese, además, y ha acompañado su lista de 50 mejores películas de 2023 con una sentida carta del cineasta, agradeciendo la distinción: “Me siento muy halagado por la respuesta a Los asesinos de la luna. Haber podido hacer esta película, en este momento de mi vida, y verla tan apreciada por tantos, y por la comunidad Osage en particular. . . es un honor. Cuando me dijeron que había encabezado la encuesta de la crítica en Sight & Sound, he de decir que me emocioné. La revista ha sido tan importante para mí, durante tanto tiempo…”.

En el top 10 siguen a Los asesinos de la luna películas de ya reconocida andadura. Justo antes tenemos por tanto La zona de interés de Jonathan Glazer, y a continuación en el top 3 Vidas pasadas de Celine Song. Siguen Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, Barbie de Greta Gerwig, Oppenheimer de Christopher Nolan (el Barbenheimer viaja a Sight & Sound), Passages de Ira Sachs, Anatomía de una caída de Justine Triet, No esperes demasiado del fin del mundo de Radu Jude, y finalmente en décima posición Secretos de un escándalo de Todd Haynes.

Justo después, en el número 11, encontramos a Cerrar los ojos de Víctor Erice. La aclamada película del director español, que sí se coló en las diez mejores del año según Cahiers du Cinéma pero aquí se ha quedado a las puertas. Durante el resto de la lista encontramos otras presencias de consenso como Asteroid City de Wes Anderson, El chico y la garza de Hayao Miyazaki, Los que se quedan de Alexander Payne, Fallen Leaves de Aki Kaurismaki y… otra presencia española: Samsara de Lois Patiño.

