Nueva York no ha vuelto a ser la misma desde que Martin Scorsese, nacido el 17 de noviembre de 1942, rodó New York, New York (1977). Su influencia es innegable. Después de haber dirigido más de 20 películas, podemos afirmar que el cine ha cambiado para siempre; si no, que se lo pregunten a Guillermo del Toro.

El director de los que sabemos que pasarán a la Historia como clásicos cinematográficos (si es que no lo han hecho ya; recordemos, por ejemplo, Taxi Driver), sopla nada más y nada menos que 80 velas. Para celebrarlo, hacemos un repaso de su vida y obra de la A a la Z.

Asma

De no ser por esa enfermedad, que le impidió jugar en la calle o hacer deporte desde los 3 años, nunca habría sido director. "Mis padres no sabían qué hacer conmigo, así que me llevaban al cine todo el rato".

Bad (1988)

El vídeo que hizo para Michael Jackson, un homenaje a West Side Story que duraba 18 minutos –la canción sólo cuatro–. Marty, que salía en un cartel de "Se busca por sacrílego", venía de estrenar La última tentación de Cristo.

Cocaína

"Que me filmase metiéndome rayas a cámara lenta era uno de mis sueños", dijo Jonah Hill, que esnifó montañas en el rodaje de El lobo de Wall Street. Marty, ex adicto, ha plasmado sus efectos como nadie en el cine.

Director's cut

Alicia ya no vive aquí duraba 3h y 15 min. en su primer montaje; Gangs of New York 3h y 40 min., como Casino; El lobo de Wall Street hasta 4h. "Me cuesta recortar, lo admito, pero no soy partidario de las versiones extendidas. Lo que queda fuera no importa".

Empire, Boardwalk

¿Marty dirigiendo y produciendo una serie? "Lo que se ha hecho desde hace una década en la tele es lo que mi generación soñó en los 60 que podríamos hacer en el cine".

Imagen de 'Boardwalk Empire' Cinemanía

Familia

Casado cinco veces –desde 1999 con Helen Morris–, tiene tres hijas, Catherine, Domenica y Francesca. "No he sido un gran padre ni un gran marido. Hay gente que logra dirigir y tener una familia. No es mi caso".

Gangsters

"Me gustan las primeras películas que se hicieron en Hollywood sobre ellos, retrataban a personajes salidos de los bajos fondos con los que me identifiqué inmediatamente. Yo venía de los mismos barrios que ellos, era lo que conocía, lo que había vivido".

Honeymoon Killers, The (1969)

Iba a ser su debut como director, pero le despidieron en la primera semana de rodaje. ¿Los motivos? "Era muy lento y sólo hacía secuencias largas", justificó el productor Warren Steibel.

Italia

Orgulloso de sus orígenes –sus padres nacieron en un pueblo siciliano, Polizzi Generosa–, mantiene una conexión con este país a través del cine. "Veo películas italianas todas las semanas".

Jubilación

"Con 71 años, sólo hay un par más de películas que me apetezca hacer", anunciaba en 2013 tras rodar El lobo de Wall Street. Dos proyectos tenían prioridad entonces: Silencio, película que acabó siendo nominada al Premio de la Academia por Mejor Fotografía en los 89º Premios de la Academia, y The Irishman, también nominada a los Premios Óscar y los Globos de Oro en varias categorías.

Kazan, Elia

Enfrentándose a la polémica –había delatado a colegas durante la caza de brujas– acompañó al director de La ley del silencio a recoger su Oscar honorífico en 1999. "Con él descubrí que el cine podía emocionar".

Lenta (a cámara)

"Su uso del slow motion sugiere una hiperconciencia elevada", escribió un crítico refiriéndose al momento en el que De Niro divisaba a la guapa Cybill Shepherd en Taxi Driver. Marca de la casa, es parte de su legado al cine.

Imagen de 'Taxi Driver' Cinemanía

Monaguillo

"La iglesia era uno de los pocos lugares seguros del barrio", recordaba Scorsese, que fue monaguillo y quiso ser cura. "No le cogieron en el seminario", reveló su padre.

Nueva York

Ha salido de la ciudad, pero la ciudad nunca ha salido de él. Ha inmortalizado sus calles en el cine y también es culpable de su himno no oficial: New York, New York se compuso expresamente para la película del mismo título.

Ñoquis

…y otras recetas típicamente italianas, pueden encontrarse en el libro Italianamerican: The Scorsese Family Cookbook, que recopila los platos de la madre de Marty, como por ejemplo las albóndigas que preparaban en Uno de los nuestros.

Obsesivo

"Tienes que estar bastante loco para hacer películas, ser un pesado que insiste a sus colaboradores hasta que consigue sacar de ellos algo que se acerque a eso que habías imaginado y no te logras sacar de la cabeza".

Padrino

Ha producido películas indies muy regulares: You Can Count on Me, Grace of My Heart, Desnudo en Nueva York… Es normal que no recuerdes ninguna.

Imagen de 'Desnudo en Nueva York' Cinemanía

Quinta

A sus inseparables amigos Francis Ford Coppola, George Lucas y Steven Spielberg, Marty tiene que sumar otros ilustres compañeros de generación como Woody Allen, Friedkin, Bogdnovich…

Remakes (y secuelas)

Unas veces llevado por su cinefilia extrema, otras por su tremendo oficio, dignificó la secuela –El color del dinero continuaba su admirada El buscavidas– y el remake –El cabo del miedo e Infiltrados– ante los ojos de muchos escépticos.

Sinatra, Frank

Aunque su idea inicial era una película sobre Dean Martin, con Tom Hanks de protagonista, en 2014 admitía querer hacer un biopic del líder del Rat Pack con DiCaprio. No llegó a hacer ninguna de las dos.

Thelma Schoonmaker

Montadora de todas sus películas desde Toro Salvaje, por la que ganó el Oscar. "Ella aporta humanidad a mis películas", no se cansa de decir Scorsese.

Último vals, El (1978)

Robbie Robertson, líder de The Band, le pidió que filmase el concierto despedida del grupo, para el que habían invitado a la flor y nata del rock. Marty, en plena fiebre cocainómana, lo hizo gratis.

Imagen de 'El último vals' Cinemanía

Violencia

Coge la película más violenta de Marty y analiza sus escenas más sangrientas. Sorpresa, no se ve casi nada. "Cuando era joven necesitaba impresionar, llamar la atención, pero con el paso del tiempo he ido mostrando incluso menos".

Wharton, Edith

"Tienes que leer La edad de la inocencia, ahí tienes una película", le sugirió en 1980 el guionista Jay Cocks. Tardó siete años, pero le fascinó el retrato de Wharton de la alta sociedad neoyorquina de finales del S XIX.

seXo

Según el propio Scorsese, su asignatura pendiente en el cine. "No sé cómo filmarlo, por eso no hay escenas de cama en mis películas. Tengo algunas ideas interesantes, lo mismo algún día lo intento en serio".

Yogures

Muy solicitado por el mundo de la publicidad, es prácticamente lo único que no ha anunciado. Los ha dirigido –en España se recuerda aún ese hitchcockiano spot navideño de Freixenet– y también los ha protagonizado, como el del iPhone 4S.

Zina Bethune

La protagonista de su primera película, Who´s That Knocking at My Door, no tuvo tanta suerte como su compañero de reparto, un tal Harvey Keitel. Tras una carrera mediocre, murió atropellada en 2012 por un conductor que se dio a la fuga.

Imagen de 'Who's That Knoking at My Door' Cinemanía

