Marlon Wayans defiende la controvertida ‘Dos rubias de pelo en pecho’: “No estoy escuchando a esta maldita generación”

El actor Marlon Wayans lleva décadas haciéndonos reír con algunas de las comedias más disparatadas, después de participar en filmes como Scary Movie (2002), Pequeño pero matón (2006), Paranormal Movie (2013) o 50 sombras muy oscuras (2016). Pero, la película Dos rubias de pelo en pecho (Keenen Ivory Wayans, 2004) supuso un paso más en su carrera, donde trabajó junto a su hermano Shawn. Sin embargo, casi 20 años después, muchos son los que han acusado al filme de haber envejecido mal.

El tipo de humor absurdo y el travestismo de los personajes principales han sido denunciados por muchos espectadores en las nuevas revisiones del título, lo que ha despertado la ira del propio Marlon Wayans. "No sé en qué mundo estamos, en el que la gente cree que no necesita reírse y necesita censurar y cancelar. Si van a cancelarme una broma, gracias por hacerme ese favor”, ha señalado el norteamericano para Buzzfeed.

Con un presupuesto de 37 millones de dólares, el filme de Keenen Ivory Wayans resultó un verdadero éxito de taquilla, recaudando la friolera cifra de 113 millones de dólares en todo el mundo y llegando hasta nuestros días a través del streamig.

"Es triste que la sociedad esté en un lugar en el que no podemos reír más. No estoy escuchando a esta maldita generación", añade Marlon. "Seguiré contando mis chistes como los cuento. Y si quieres ganar algo de dinero, súbete a bordo. Y si no, encontraré la manera de hacerlo yo mismo. Conozco a mi audiencia. Mi audiencia viene a mis shows todos los fines de semana y se van sintiéndose genial y riéndose. Una cosa sobre los Wayans es que siempre hemos contado el peor chiste de la mejor manera”.

Ahora, el actor se encuentra inmerso en mitad de la promoción de El espíritu de Bridge Hollow, el nuevo filme de Netflix. Una comedia de terror que recoge la historia de un espíritu ancestral que hace que los adornos de Halloween cobren vida, mientras que un padre (Wayans) y su hija (Priah Ferguson) tienen que trabajar juntos para evitar el desastre en su ciudad.

