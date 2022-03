La parodia de Shawn Wayans ('Scary Movie') que predijo la agresión de Will Smith a Chris Rock hace 22 años

Mientras la Academia de Hollywood pone en marcha un proceso sancionador contra Will Smith, y mientras se suceden los dimes y diretes en internet, hay quienes sentencian que lo de Chris Rock se veía venir. Y no de anteayer, sino de hace la friolera de 22 años, cuando Shawn Wayans le dedicó una salvaje parodia que le imaginaba apaleado en una entrega de premios.

Pongámonos en situación: corría 1999, y Rock fue el presentador en la gala de los MTV Video Music Awards. Un trabajo que le granjeó numerosas críticas debido a sus pullazos contra varios invitados ilustres de la gala, como Kid Rock, Puff Daddy, N-Sync, los Backstreet Boys o Britney Spears.

Que el público de la gala se partiera de risa con el monólogo de Rock (y ahí está el vídeo para probarlo) no quita que sus chistes sentaran bastante mal entre los aludidos. Al año siguiente, Shawn Wayans y su hermano Marlon Wayans (Scary Movie) se encargaban de presentar la gala… y se rieron de ese mal rollo parodiando al propio Rock en un sketch.

Shawn Wayans apareció sobre el escenario vestido igual que Rock en la gala de 1999, repitió la gracia de bañar con impertinencias a los miembros del público... y, a los dos minutos de monólogo, se vio rodeado por una legión de imitadores de dichos miembros, que le propinaron una paliza de antología.

Son dignas de mención las intervenciones de Britney Spears, con top rosa, y de una presunta Jennifer Lopez que le somete al poder destructivo de su trasero.

Pero esto no es todo: si nos fijamos en el segundo 00:48 del vídeo, uno de los que más se reía con el monólogo, y con la posterior paliza, era el propio Will Smith. Así pues, lo mismo no es descabellado pensar que, veintidós años más tarde, el ganador del Oscar por El método Williams recordó esta parodia, y decidió llevarla a la práctica.

