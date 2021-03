Maribel Verdú se une a ‘The Flash’ como la madre del superhéroe de Ezra Miller

Dede que Andy Muschietti se hizo con las riendas del proyecto y The Flash emprendió su fase definitiva de desarrollo, hemos sabido que su punto de partida sería el asesinato de la madre de Barry Allen, estímulo para que el veloz superhéroe emprenda un viaje por el tiempo tratando de evitarlo. En las últimas semanas estaba pendiente que DC y Warner Bros. ficharan de nuevo a Billy Crudup como el padre del personaje de Ezra Miller tras aparecer en Liga de la Justicia, y ahora por fin tenemos noticia de quién será la intérprete de la madre: nada menos que Maribel Verdú, una de las principales actrices de nuestro país.

Según recogen medios como The Hollywood Reporter, la actriz madrileña se pondrá a las órdenes de Muschietti para interpretar a la madre de Barry, Nora Allen, cuyo asesinato precipita el desfase espaciotemporal que permitiría la coexistencia de dos Batman (el de Ben Affleck y el de Michael Keaton) y una nueva Supergirl (Sasha Calle). Al tiempo que Verdú ha confirmado su presencia en The Flash ha trascendido que Crudup no podrá regresar como el padre de Barry debido a incompatibilidades de agenda (está ocupado con la segunda temporada de The Morning Show, por la que ganó un Emmy); eso significa que Warner tendrá que buscarse otro actor aún por determinar.

El reparto de The Flash (cuyo guion está en manos de Christina Hodson) incorporó en los últimos días a Kiersey Clemons como Iris West, interés romántico de Barry. En lo relativo a Verdú, la actriz ha ganado dos Goya (por Siete mesas de billar francés y Blancanieves) y ha estado nominada en múltiples ocasiones, participando en la categoría todos los años consecutivos entre 2006 y 2013. Pese a su fama no se ha movido mucho por circuitos internacionales, con las sonoras excepciones de Y tu mamá también y El laberinto del fauno, dirigidas por los mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

Hay que recordar, por otra parte, que Verdú debutó en el cine de superhéroes de forma bastante reciente, encarnando a la villana de Superlópez. El estreno de The Flash está previsto para el 4 de noviembre de 2022, y su rodaje dará inicio de un momento a otro.