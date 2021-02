Sasha Calle se une a ‘The Flash’ como la nueva Supergirl

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel prepara su gran crossover espaciotemporal en el seno de la aún sin título Spider-Man 3 (habiendo fichado a Tobey Maguire y Andrew Garfield para que encarnen versiones alternativas del trepamuros de Tom Holland), en DC se disponen a hacer lo propio con The Flash. La película protagonizada por Ezra Miller lleva tiempo dando tumbos por Hollywood, pero una vez Andy Muschietti (It) aceptó dirigir empezó a concretarse y a desvelar sus cartas. Así, The Flash contará como Barry Allen viaja al pasado tratando de impedir el asesinato de su madre, y los desbarajustes temporales en los que esto desemboca.

En meses anteriores sabíamos que como consecuencia de sus actos The Flash iba a alternar con los Batman de dos universos distintos: el que ha interpretado Ben Affleck desde Batman v Superman: El amanecer de la Justicia y el que Michael Keaton encarnó para Tim Burton. Según parece, The Flash también incluirá el encuentro con una famosa superheroína de DC, como es Supergirl. De hecho, y según recoge The Hollywood Reporter, The Flash ya tiene actriz para interpretarla, y esta no es otra que Sasha Calle, conocida en EE.UU. por interpretar a Lola Rosales en la serie The Young and the Restless, por la que fue nominada en los Daytime Emmy.

Muschietti ha escogido a Calle tras un extenuante cásting donde vio “más de cuatrocientas audiciones”, según revelaba. Finalmente pudo comunicarle a Calle que ella era la elegida en tiempo real, como podemos ver en un vídeo donde el director le comunica la buena nueva enseñándole un uniforme superheroico. Antes de Calle, la prima de Clark Kent (por nombre civil Kara) fue encarnada por Helen Slater en la Supergirl de 1984, y por Melissa Benoist en la serie del mismo título emitida por The CW, habiendo reaparecido en varios crossovers televisivos desde entonces.

La Supergirl de Benoist, sin embargo, pertenece a una continuidad distinta a la de The Flash (desarrollada en el Universo Extendido de DC), lo que en absoluto quiere decir que no haya posibilidades de que en algún momento nos topemos con ella. Al fin y al cabo, The Flash parte con el objetivo de presentar todas las líneas temporales con las que está trabajando ahora mismo la entente DC/Warner Bros. Está escrita por Christina Hodson (responsable de Aves de presa), y su estreno está programado para el 4 de noviembre de 2022, luego de otros lanzamientos de DC como El Escuadrón Suicida, The Batman o, claro, Liga de la Justicia de Zack Snyder, que llega este 18 de marzo a HBO España.