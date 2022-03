María Pedraza y Pedro Alonso encabezan el reparto de 'Awareness', el nuevo thriller de ciencia-ficción del director de 'Xtremo'

Los caminos del cine español son inescrutables, y el destino ha querido que dos personajes de La casa de papel se hayan cruzado en una producción, en este caso una película. María Pedraza, quien aparecía en la primera temporada de la serie dando vida a Alison Parker, una de las rehenes, y Pedro Alonso, eterno Berlín en la serie desarrollada por Atresmedia que se ha convertido en un auténtico éxito en Netflix.

Ambos protagonizarán Awareness, el nuevo thriller que prepara Amazon Prime Video de la mano de Daniel Benmayor (Xtremo) y que ya ha comenzado su rodaje en distintas zonas de Cataluña, Madrid y Castilla y León. Awareness tendrá un marcado acento español pero también contará con presencia internacional: La californiana Lela Loren (Altered Carbon) acompañará a un reparto en el que también están Óscar Jaenada y Carlos Scholz (Toy Boy)

Pero, ¿de qué tratará Awareness? Pues bien, en ella Pedro Alonso da vida al padre de Ian (Scholz), un joven rebelde e impetuoso que vive con este al margen de la sociedad, y ganando dinero a base de timos que los dos perpetran, ya que Ian tiene una extraordinaria habilidad para proyectar ilusiones sobre las mentes de los demás. Cuando la estafa es descubierta y se ganan el odio de dos bandas rivales, padre e hijo tendrán que huir del peligro para sobrevivir.

Acción, thriller y ciencia ficción adolescente serán las claves de esta película que aun no tiene fecha de estreno confirmada pero llegará muy pronto a Amazon Prime Video. "Estamos muy contentos de arrancar esta producción y contar con un reparto tan potente, con rostros muy conocidos a nivel local pero con una trayectoria internacional espectacular”, comentaba María José Rodríguez, Head of Spanish Originals de Amazon Studios. Awareness se unirá de esta forma a la lista de producciones originales españolas de Amazon con series como Celebrity Bake Off España, LOL: Si te ríes pierdes o G.E.O: Más allá del límite.

