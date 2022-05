Mads Mikkelsen volverá a ser el asesino Black Káiser en la precuela de ‘Polar’

Es uno de los actores europeos más reputados, pero además no hay saga que se le resista. El danés Mads Mikkelsen, que el año pasado nos trajera Otra ronda, se las ha ido apañando para aparecer en las IPs más punteras de Hollywood: Rogue One dentro de Star Wars, Doctor Strange para el Universo de Marvel, la reciente Los secretos de Dumbledore en Animales fantásticos… y, con fecha para el 30 de junio de 2023, la quinta entrega de Indiana Jones. Mikkelsen no le hace ascos pues, a aparecer en cine de gran presupuesto, ni tampoco a retomar personajes conocidos si le surge la oportunidad. Es por ello que pronto regresará como Black Káiser. Esto es, el asesino más letal del mundo.

Mikkelsen encarnó a Duncan Vizla, alias Black Káiser, en Polar. Este thriller de Netflix, dirigido por Jonas Åkerlund, se inspiraba en el cómic homónimo de Víctor Santos, y a su lanzamiento para la plataforma en 2019 congregó a un número reseñable de espectadores. El suficiente como para que unos cuantos ejecutivos quieran ahora lanzar una nueva película ambientada en ese universo, y con el protagonismo retomado de Mikkelsen. El largometraje se titula precisamente The Black Kaiser y va a presentarse durante el inminente Festival de Cannes, a la búsqueda de distribuidor. Teniendo en cuenta el éxito del film anterior, es posible que no le cueste encontrar candidato, sea la propia Netflix u otro estudio.

El protagonista de Hannibal volvería junto a Åkerlund y el guionista Jayson Rothwell, con la particularidad de que en esta ocasión el propio Mikkelsen coescribirá el libreto junto a Rothwell. La idea es tratar una historia anterior a los acontecimientos de Polar: Surgido del frío, cómic que resultaba ser la principal materia prima del film Polar, de forma que The Black Kaiser sería una precuela, y una nueva oportunidad para disfrutar de Mikkelsen pegando tiros y presumiendo de sangre fría. El productor Jeremy Bolt ha hablado de lo mucho que le emociona colaborar con Mikkelsen y Akerlund, “en lo que será un viaje explosivo, lleno de acción, divertido, imprevisible, y un poco loco y emotivo”.

