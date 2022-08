Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en agosto de 2022

Prime Video España estrena estos días la revisión del clásico Ellas dan el golpe (A League of Their Own), que protagonizaban en los años 90 Geena Davis y Tom Hanks. Ahora, el equipo de béisbol femenino cuenta con un casting completamente diferente, en una serie donde también tiene presencia la actriz Priscilla Delgado, la pequeña Lucía de Los protegidos. Un estreno seriéfilo que se suma a la miniserie chilena Noticia de un secuestro, la adaptación de thriller literario escrito por Gabriel García Márquez.

Por su parte, el apartado cinematográfico está protagonizado por Sylvester Stallone y su regreso con el filme Samaritan. En ella, un superhéroe jubilado retoma su vieja identidad, después de una oleada de crímenes que asola a la ciudad de Granite City.

El filme de Stallone aterriza junto al drama LGTBI Sin ti no puedo, protagonizado por Alfonso Bassave, Mauricio Ochmann y Maite Perroni, que también se suman a los romances de Primer amor y A Dash of Love, así como al nuevo thriller de Viggo Mortensen y Colin Farrell, Trece vidas.

A continuación, todos los estrenos de la plataforma en agosto en España:

Series

A League of Their Own (12 de agosto)

Cosmic Love (12 de agosto)

Noticia de un secuestro (12 de agosto)

Making The Cut 3T (19 de agosto)

Películas

¡Canta! (1 de agosto)

All or Nothing: Arsenal (4 de agosto)

Trece vidas (5 de agosto)

Sin ti no puedo (12 de agosto)

A Dash of Love (15 de agosto)

Juego de asesinos (15 de agosto)

Primer amor (19 de agosto)

Samaritan (26 de agosto)

Untrapped: The Story of Lil Baby (26 de agosto)

