Las mejores series que llegan en agosto a las plataformas

En verano siempre hay una buena excusa para hacer las maletas, irse de vacaciones, descansar y, de paso, engancharse a alguna serie. Este mes de agosto, sin ir más lejos, se acumular varios estrenos esperados en los catálogos de las plataformas.

Los fanáticos de Juego de tronos tienen este mes subrayado con fluorescente para marcar el regreso a Poniente con La casa del dragón. Para los warsies, supone la vuelta a la Galaxia muy, muy lejana con Andor, mientras que los seguidores de Marvel conocerán por fin a la abogada favoritas de los vengadores (con permiso de Matt Murdock): Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk.

Recopilamos las ficciones televisivas que llegan en las siguientes semanas en orden de estreno.

'INDUSTRY' 2T (el 2 de agosto en HBO Max)

Regresamos a las oficinas del banco internacional Pierpoint & Code con el mercado desmembrándose. Harper (Myha'la Herrold), Yasmin (Marisa Abela) y Robert (Harry Lawtey) deben impulsar nuevos negocios y hacer nuevas alianzas mientras Pierpoint y sus banqueros junior buscan aprovecharse de las ventajas de un mundo post-covid.

'SANDMAN' (el 5 de agosto en Netflix)

Tráiler de 'Sandman' - Cinemanía Tráiler de 'Sandman' - Cinemanía

A The Sandman le ha costado lo indecible tener su adaptación en el audiovisual, pero los cómics desarrollados por Neil Gaiman ya están aquí. Morfeo (Tom Sturridge), un ser cósmico que controla nuestros sueños, consigue su liberación y decide viajar a través de varios mundos arreglando los desaguisados que ha generado su prolongada ausencia.

'MOONHAVEN' (el 11 de agosto en AMC+)

Bella Sway (Emma McDonald), contrabandista y piloto de un carguero lunar, es acusada de un crimen y enviada a Moonhaven, asentamiento ubicado en la Luna para acabar con los problemas en la Tierra. La protagonista se verá envuelta en una conspiración para hacerse con el control de la inteligencia artificial responsable de los milagros de Moonhaven.

'YO NUNCA' 3T (el 12 de agosto en Netflix)

La comedia adolescente de Mindy Kaling seguirá haciéndonos reír con voz de John McEnroe. Tras varios malentendidos amorosos, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) terminaba la segunda temporada bailando con Paxton (Darren Barnet) en el baile de instituto, pero no muy lejos de ahí, Ben (Jaren Lewison) descubría que los sentimientos de la protagonista por él seguían vivos. Seguro que este triángulo amoroso sigue provocando situaciones de lo más hilarantes en los nuevos episodios.

'A LEAGUE OF THEIR OWN' (el 12 de agosto en Prime Video)

Evocando el clásico de Penny Marshall, la ficción profundiza en la historia de unas mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional. La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) y un nuevo grupo de personajes que van labrando sus propios caminos hacia el terreno de juego, conociéndose como equipo y descubriéndose a sí mismos.

'DESPUÉS DEL HURACÁN' (el 12 de agosto en Apple TV+)

La adaptación del libro Five days at Memorial, protagonizada por Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. y Cherry Jones, recoge el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de Nueva Orleans. Cuando subieron las aguas, se cortó la electricidad y el calor se disparó, los trabajadores de un hospital local se vieron obligados a tomar decisiones que después les perseguirían durante muchos años.

'SHE-HULK: ABOGADA HULKA' (el 17 de agosto en Disney+)

Tráiler de 'She-Hulk: Defensora de héroes' Tráiler de 'She-Hulk: Defensora de héroes'

Tatiana Maslany protagoniza la serie del MCU centrada en Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), abogada treintañera y justicieras verdosa a causa de una transfusión de sangre. Sus habilidades se parecen a las de su primito, pero, al contrario que Hulk, ella conservando su intelecto. Esta comedia de juicios suma a Ruffalo, Tim Roth como Abominación y Jameela Jamil como la villana Titania.

'ALMA' (el 19 de agosto en Netflix)

Tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, Alma (Mireia Oriol) se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente ni de su pasado. La amnesia y el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra visiones. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, investigará el misterio que rodea al accidente a la vez que lucha por recuperar su vida y su identidad.

'HERMANAS HASTA LA MUERTE' (el 19 de agosto en Apple TV+)

La nueva comedia de crimen y misterio de Sharon Horgan sigue a las hermanas Garvey, que siempre han estado muy unidas. Cuando su cuñado muere, la compañía que debe pagar el seguro de vida inicia una investigación para descubrir si ha habido intenciones maliciosas. Además de Horgan, el reparto cuenta con Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene y Eve Hewson en la piel de las Garvey.

'LAS CHICAS DE SURFSIDE' (el 19 de agosto en Apple TV+)

Basada en las novelas gráficas de Kim Dwinell, la ficción sigue a las mejores amigas Sam (YaYa Gosselin) y Jade (Miya Cech), que resuelven misterios sobrenaturales en una ciudad costera de California. Las 'Surfside Girls' deben combinar sus fortalezas opuestas de imaginación y lógica para resolver los enigmas que esconde su ciudad.

'LA CASA DEL DRAGÓN' (el 22 de agosto en HBO Max)

Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'

La precuela de Juego de tronos ahondará en la Casa Targaryen, la poderosa dinastía que gobernó los Siete Reinos, 200 años antes de los eventos acontecidos en la serie original. Viserys Targaryen (Paddy Considine) es el rey; Daemon Targaryen (Matt Smith), su hermano menor y heredero al trono; Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), la princesa; y Alicent Hightower (Olivia Cooke), la hija de Otto Hightower (Rhys Ifans), la Mano del Rey.

'FATAL INJECTIONS' (el 25 de agosto en AMC+)

'Fatal Injections' Cinemanía

Esta serie danesa reflexiona sobre las nuevas formas de amar a través de Maiken (Amalie Dollerup) y Jacob (Jonathan Harboe), cuya relación se ha estancado. Con una casa adosada y un bebé ‘en proyecto’, han entrado en la vida adulta y la pasión ha desaparecido. Pero la llegada de Ida (Josefine Frida Pettersen) impulsará a la pareja.

'SEE' 3T (el 26 de agosto en Apple TV+)

La serie de ciencia-ficción apocalíptica creada por Steven Knight (Peaky Blinders) y protagonizada por Jason Momoa se despide con su tercera temporada, en la que Baba Voss y su tribu deberán hacer frente a una nueva forma de guerra que amenaza con destruir el mundo como lo conocen.

'ANDOR' (el 31 de agosto en Disney+)

Teaser tráiler de 'Andor', no nuevo del universo 'Star Wars' Teaser tráiler de 'Andor', no nuevo del universo 'Star Wars'

Diego Luna vuelve a meterse en la piel de Cassian Andor, miembro de la Alianza Rebelde en Rogue One: Una historia de Star Wars. Precuela del film de Gareth Edwards, la apuesta se sitúa 5 años antes de la película y su primera temporada constará de 12 episodios que abarcarán un año. Conforman el reparto Genevieve O'Reilly (otra vez en la piel de Mon Mothma), Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw y Stellan Skasgard.

