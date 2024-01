Los "malditos bastardos" (reales) de Churchill en el tráiler de 'Ministry of Ungentlemanly Warfare' de Guy Ritchie

Criminales, buscavidas, pícaros y otros tipos duros de mala reputación formando un grupo de élite de combate que, durante la II Guerra Mundial, operó eliminando sin piedad a nazis recurriendo a los métodos más expeditivos y sangrientos. Lo que parecería carnaza para una posible secuela, precuela, spin-off, o lo que sea, de la extraordinaria Malditos bastardos de Quentin Tarantino es en realidad The Ministry of Ungentlemanly Warfare (pendiente aún de título en español), lo nuevo de Guy Ritchie y basado en hechos reales, el del comando de operaciones encubiertas que operó en Europa bajo el más absoluto secreto a las órdenes del que era entonces el primer ministro británico, Winston Churchill.

A su vez, la historia adapta el libro del mismo nombre escrito por el historiador y corresponsal de guerra Damien Lewis y publicado en 2015. Por otra parte, un material perfecto para que Ritchie se desenvuelva a gusto en un tornado de acción, violencia y humor, marca de la casa. Para ello también ha contado con un reparto encabezado por un Henry Cavill de lo más activo. Recordemos, por ejemplo, queArgylle, la nueva superpelícula de superespías dirigida por Matthew Vaughn se estrena en cines este 2 de febrero.

En el reparto tendremos además a Eiza González (de Baby Driver y Ambulance: Plan de huida), Alan Ritchson (Aimes en Fast & Furious), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Cary Elwes (el protagonista de la mítica La princesa prometida, y presente también en Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego o Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno), Hero Fiennes Tiffin (de la saga After) o Til Schweiger, actor que precisamente estuvo en Malditos bastardos interpretando al sargento Hugo Stiglitz.

También veremos a Freddie Fox (Mark Thatcher en la serie The Crown) encarnando a Ian Fleming, quien además de escritor, y célebre por escribir las novelas de James Bond, fue oficial de inteligencia británico.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare tiene, de momento, solo fecha de estreno en Estados Unidos para el 19 de abril, distribuida por Lionsgate. En cambio, los derechos de distribución internacionales en la mayoría de países, incluido España, los adquirió Prime Video. Y será en la plataforma de Amazon donde nos llegue en una fecha todavía por concretar.

Pero, por lo menos, tenemos ya un primer tráiler, aunque sea todavía en versión original en inglés, al son de Another One Bites the Dust de Queen. Título que se traduciría al español como Otro que muerde el polvo y que encaja como un guante de seda a la sinfonía de muertes que nos espera en esta nada caballerosa guerra clandestina.

