Margot Robbie, Tom Cruise: los grandes olvidados de los Oscar 2023

Es posible que el éxito de Todo a la vez en todas partes te haya llenado de gozo, o que tus esperanzas estén puestas en Almas en pena de Innisherin. Pero nunca llueve a gusto de todos en los Premios de la Academia, y, como las nominaciones a los Oscar 2023 no han sido una excepción a esta norma, seguro que también echas a faltar más de un nombre entre los candidatos.

Como cada año, te ofrecemos una lista de nombres que se han quedado fuera de las categorías mayores pudiendo haber aspirado a ellas. Bien por sus méritos artísticos, bien por haber ayudado a devolverle la salud financiera a la industria, todas estas personas se merecían una nominación aunque esta estuviera destinada a quedarse en agua de borrajas.

James Cameron (dirección, 'Avatar: El sentido del agua')

James Cameron, en Londres, en 2019. IAN WEST / DPA / EUROPA PRESS

Está claro que el canadiense más megalómano no le cae bien a demasiada gente (por decir algo) y que los resultados artísticos de su nueva película son, para muchos, discutibles. Aun así, ¿tanto le costaba a la Academia obsequiarle con una de esas nominaciones del tipo 'gracias por habernos hecho ganar pasta' que tanto animan el cotarro? ¿O es que les da miedo que Jim la líe gorda en el patio de butacas al quedarse sin premio?

Edward Berger (dirección, 'Sin novedad en el frente')

El director Edward Berger ('Sin novedad en el frente'). AFP via Getty Images

Tratándose de una película europea estrenada por Netflix, esta adaptación de la novela de Erich Maria Remarque se ha llevado unas impresionantes seis nominaciones. Sin embargo, pese a ser candidata a Mejor película internacional y Mejor película, Sin novedad... no le ha conseguido un puesto en la lista a su director. Algo que, dadas las inercias habituales en los Oscar, pinta un panorama poco esperanzador para el palmarés final de la cinta.

Baz Luhrmann (dirección, 'Elvis')

Baz Luhrmann y Austin Butler en el rodaje de 'Elvis'. Cinemanía

Al igual que en el caso de Edward Berger, Luhrmann ha tenido que ver cómo la Academia cubría de nominaciones a su biopic del rey del rock'n'roll sin llevarse él la correspondiente a su trabajo tras la cámara. Habrá quienes digan que el estilo de Luhrmann, siempre excesivo y lleno de 'brilli brilli', no es apto para todos los paladares, y que los aplausos a Elvis han distado de ser unánimes, pero si la cinta aspira a ocho categorías, ¿por qué no recompensar a su director?

Joseph Kosinsky (dirección, 'Top Gun: Maverick')

Joseph Kosinski en el rodaje de 'Top Gun: Maverick'. Cinemanía

La Academia ha sido generosa con la secuela de Top Gun, dándole cinco nominaciones entre las que destacan las de Mejor guion adaptado y Mejor película. Pero, una vez más, el director se queda fuera de juego, lo cual da a entender que Maverick estará lista de papeles cuando toque repartir de verdad las estatuillas. ¿Tanto cuesta hacer un poco de paripé y ponerle buena cara a otro de los filmes que han reactivado la industria después de la pandemia?

Michael Giacchino (música original, 'The Batman')

El compositor Michael Giacchino. Getty Images

Estaba claro que The Batman no iba a sacar ni para pipas en esta edición de los Oscar: sus dos nominaciones a categorías técnicas ya parecen un regalo. Sin embargo, el debut de Robert Pattinson como el Caballero Oscuro bien podría haberle granjeado a Giacchino su primera nominación no relacionada con una película de Pixar. Su partitura para esta cinta evocó estupendamente la sordidez de Gotham City sin necesidad de imitar los modos de Danny Elfman o Hans Zimmer.

Tom Hanks (actor de reparto, 'Elvis')

Tom Hanks con gran papada en 'Elvis'. Warner Bros

Las opiniones sobre Elvis han sido dispares, pero muchas críticas coinciden en que poner como narrador al 'coronel' Tom Parker (es decir, al malo del cuento) es uno de los grandes hallazgos de la cinta. Y ese papel no sería lo mismo si no lo interpretara Hanks, el señor majete por antonomasia de Hollywood, convertido aquí en un espantajo del capitalismo más depredador. Lo sentimos por el actor, porque sus esfuerzos han sido en vano.

Daniel Craig (actor principal, 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion')

Daniel Craig en 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. Netflix

Ni siquiera el gustazo que debieron sentir muchos académicos al ver la muerte de Edward Norton ha servido para que la secuela de Puñales por la espalda se lleve algo más que una solitaria nominación a Mejor guion adaptado. Una pena, si nos preguntan, porque una nominación al Oscar hubiera sido una justa recompensa para Craig, responsable de dar vida a uno de los personajes más reconocibles y entrañables del cine moderno: queremos una estatuilla para Benôit Blanc, maldita sea.

Tom Cruise (actor principal, 'Top Gun: Maverick')

Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick'

Cuatro nominaciones al Oscar lleva ya el bueno de Tom, quedándose siempre a las puertas del premio. Es probable que la Academia esté haciendo tiempo hasta que llegue el momento de darle el honorífico, pero, dado que Cruise vive en permanente riesgo de partirse en la crisma, eso nos parece temerario cuanto menos. Recompensando el coraje (y la buena taquilla) de su aviador bandarra, la institución se hubiera lavado la conciencia.

Carey Mulligan (actriz principal, 'Al descubierto')

Carey Mulligan en 'Al descubierto'. Cinemanía

Qué poco le gusta a Hollywood que le recuerden sus vergüenzas: tal vez la película sobre la investigación del caso de Harvey Weinstein no sea el mejor drama del año, pero tiene dos nominaciones a los BAFTA y fue candidata a los Globos de Oro precisamente gracias al trabajo de Mulligan. El rigor de la actriz inglesa al ponerse en la piel de Megan Twohey, una de las periodistas que investigaron los crímenes del productor, es muy digno de una recompensa.

Margot Robbie (actriz principal, 'Babylon')

Margot Robbie en 'Babylon'. Paramount

Es verdad: Babylon se ha estampado en taquilla, y sus críticas han distado mucho de ser unánimemente positivas. Pero de Blonde pueden decirse cosas muy parecidas, y ahí está Ana de Armas con su nominación... La capacidad de Robbie para sudar la camiseta transmitiéndonos el desenfreno del Hollywood dorado se merece de sobra una candidatura a los Oscar, que sería su tercera en total y su segunda como protagonista tras Yo, Tonya.

