Los fans de Zack Snyder podrían haber amañado los Oscar del público

Los Oscar querían recuperar espectadores, intensificar su relevancia, y más o menos es lo que han logrado con su última edición. Lamentablemente no lo han hecho por el palmarés y las películas en competición, de donde ha surgido una victoria como Mejor película, CODA, de la que hoy día casi nadie se acuerda (o ni siquiera la ha visto aún). Lo que ha provocado que sigamos hablando de esta ceremonia hasta meses después es la polémica de Will Smith, que abofeteó en pleno escenario a Chris Rock poco antes de recoger la estatuilla a Mejor actor por El método Williams, y ahora The Wrap se hace eco de un (posible) nuevo escándalo que concierne a estos premios. En concreto a dos categorías que añadió con vistas a, precisamente, recabar más audiencia.

Estas son Película favorita del público (Fan Favourite) y Momento favorito del público (Cheer Moment). La idea es que estos premios lograran que el fandom participara de la ceremonia, y preferiblemente condujera a que el éxito de Spider-Man: No Way Home acaparara los titulares. Pero llegaron la confusión y los troleos: en las primeras estimaciones eran títulos como la Cenicienta de Camila Cabello y El fotógrafo de Minamata con Johnny Depp los que se disputaban los premios, y para consolidar el pitorreo generalizado fue Zack Snyder quien acabó llevándose ambos premios. Ejército de los muertos ganó como Película favorita del público, y La Liga de la Justicia de Zack Snyder obtuvo el Cheer Moment a cuenta de la escena en la que The Flash (Ezra Miller) alcanza la velocidad máxima.

Pues bien, estos premios podrían haber sido resultado de unas votaciones (desarrolladas tanto en Twitter como en la web de los Oscar) amañadas. Se ha utilizado una herramienta para rastrear hashtags llamada Tweetbinder, y de sus resultados se extraen que buena parte de los usuarios más activos para votar las películas de Snyder eran en realidad bots, que habrían creado miles de votos falsos para inflar los resultados de Ejército de los muertos y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. La sospecha proviene del pico registrado de 25.000 votos el 27 de febrero (cuando lo normal por día era que se dieran entre 4.000 y 15.000) y la ha refrendado el profesor David Kirsh, de la Universidad de Maryland, afirmando que los patrones de voto “claramente no eran generados por humanos”.

Kirsh y su equipo no se atreven a confirmar oficialmente que una gran parte de los votantes hayan sido bots, pero la anomalía en los patrones habla por sí sola, y la figura de Snyder tiene un historial bastante problemático en ese sentido, por si fuera poco. Al fin y al cabo fue un movimiento creado exclusivamente en Internet, #ReleaseTheSnyderCut, el que provocó que Warner se dejara una millonada en permitir al director estrenar su Liga de la Justicia, y por lo general los adscritos a esta iniciativa son usuarios muy agresivos. Usuarios que, en pos de reventar la votación y que Snyder arrasara en los Oscar (en la medida que pudiera) sabotearon los premios del público.

La Academia, por su parte, asegura que la votación se desarrolló sin percances, fiándose de las medidas tomadas para que no se cometieran abusos (tales como la limitación a 20 votos por cuenta, o la exclusión de usuarios que tuvieran menos de 24 horas de antigüedad). Sea como sea, esta sospecha le quita más credibilidad a dos categorías que fueron vistas desde el principio como un intento desesperado de seducir a la audiencia, y que desde luego nunca nadie se ha tomado en serio. Así pasa que, desde que ha trascendido esta investigación, muchos usuarios de redes sociales han reaccionado con risas y replicando que se veía venir.

Haya habido tongo o no, el éxito de las películas premiadas está más o menos refrendado. Mientras La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha sido mejor recibida que la versión que terminó Joss Whedon, Ejército de los muertos encabeza una saga en Netflix que ya ha contado con spin-off, El ejército de los ladrones. Y Snyder sigue trabajando con la plataforma, ahora, para su ambicioso film Rebel Moon, dividido en dos volúmenes e inspirado tanto en Los siete samuráis como en Star Wars.

