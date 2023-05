Los directores que conquistaron Cannes: quiénes tienen más Palmas de Oro

El Festival de Cannes lleva más de 75 años en activo. Situado a la vanguardia del cine de autor, siendo sinónimo de glamour y prestigio por igual. Con tantas décadas a sus espaldas, es lógico que haya un selecto número de cineastas que se hayan llevado el premio principal (la Palma de Oro) en más de una ocasión. Que vendría a ser parecido a conseguir el Oscar a Mejor película, pero en Europa hacemos las cosas de otra forma y aquí es el director quien sale a recoger el premio, no el productor.

Estos son los cineastas que han tenido el honor de obtener la Palma de Oro en un máximo de dos ocasiones. Todavía no ha habido quien consiga tres, pero visto lo visto igual solo hay que darle tiempo a Ruben Östlund.

Alf Sjöberg (en 1946 y 1951)

Alf Sjöberg Cinemanía

Cuando se celebró la primera edición en 1946 aún no existía la Palma de Oro como galardón. El premio máximo era, en su lugar, el Gran Premio, y podía recaer sobre más de una película. El danés Alfo Sjöberg lo ganó en esta edición inaugural con Tortura (compartiéndolo con clásicos como Breve encuentro, Días sin huella o Roma, ciudad abierta), y obtuvo un segundo Gran Premio cinco años más tarde, por La señorita Julia. En este caso, solo ex aequo con Milagro en Milán de Vittorio de Sica.

Francis Ford Coppola (en 1974 y 1979)

Francis Ford Coppola Cinemanía

Históricamente la representación estadounidense no ha abundado en el palmarés, pero en los años 70 se dio una sonora excepción coincidiendo con el arraigo del Nuevo Hollywood en la industria. Y quién si no el líder de este movimiento iba a ser señalado dos veces, primero por La conversación y luego por esa Apocalypse Now cuyo rodaje casi acaba con su vida. Curiosamente, estas Palmas señalaron a las películas que dirigió en medio de sus grandes clásicos, los Padrinos.

Shohei Imamura (en 1983 y 1997)

Shohei Imamura Cinemanía

Fueron festivales como el de Cannes los que ayudaron a exportar la cinematografía asiática al mundo, a partir de los años 50. Décadas después hubo quien pudo disputar el trono internacional que habían cimentado Kurosawa, Ozu y Mizoguchi, gracias fundamentalmente a ganar dos Palmas de Oro en el proceso. Imamura fue señalado con los máximos honores, así, por La balada de Narayama y La anguila.

Emir Kusturica (en 1985 y 1995)

Emir Kusturica Cinemanía

Este cineasta serbio de estilo inimitable (nadie ha conectado el cine social con el surrealismo como él) tuvo una época de esplendor entre los 80 y los 90, como el máximo adalid del cine europeo. Pasó justo una década entre Papá está de viaje de negocios y Underground, finalizando poco a poco su idilio con el festival luego de sumar a su palmarés, en 1988, el premio a Mejor director por El tiempo de los gitanos.

Bille August (en 1988 y 1992)

Bille August Cinemanía

Pelle el conquistador, en 1988, fue una sensación de público lo bastante potente como para terminar nominada al Oscar a Mejor película extranjera. Protagonizada por Max von Sydow, se trataba de la primera Palma de Oro para el sueco Bille August. Apenas cuatro años después August encandiló a la Croisette con otro emotivo drama (también interpretado por von Sydow): Las mejores intenciones.

Jean-Pierre y Luc Dardenne (en 1999 y 2005)

Jean-Pierre y Luc Dardenne Cinemanía

He aquí, sin duda alguna, al ojito derecho de Cannes. Los hermanos Dardenne, padres indiscutibles del cine social moderno, se han llevado la Palma en dos ocasiones por Rosetta y El niño, pero a esto hay que sumarle un premio a Mejor guion por El silencio de Loma, otro a Mejor dirección para El joven Ahmed, e incluso un premio del aniversario de Cannes para su última película hasta la fecha, Tori y Lokita.

Michael Haneke (en 2009 y 2012)

Michael Haneke

En los 2000 había una pasión muy intensa por el cine malrollero de este director austríaco, y fue la maquinaria de Cannes quien en muchos sentidos la espoleó. Además de darle un puesto fijo en cada Sección Oficial, la cínica mirada de Haneke fue recompensada con la Palma de Oro en dos ocasiones: por La cinta blanca y por la que, solo en apariencia, se alejaba de la oscuridad de sus anteriores films, Amor.

Ken Loach (en 2006 y 2016)

Ken Loach

Otro realizador mimado por Cannes, incluso cuando su vínculo con la crítica internacional empezaba a resquebrajarse. Este director británico ganó el máximo premio con El viento que agita la cebada y Yo, Daniel Blake, pero esto supone solo la punta del iceberg de un intimidante palmarés: Premio del Jurado por Agenda oculta, Lloviendo piedras y La parte de los ángeles, Premio de la Crítica por Tierra y libertad...

Ruben Östlund (en 2017 y 2022)

Ruben Östlund Cinemanía

El último affaire, no exento de polémica, de Cannes con algún cineasta se ha concretado en la figura del sueco. Su estilo debe de casar tan bien con Cannes que ha ganado dos Palmas de Oro por películas consecutivas: The Square y El triángulo de la tristeza. Esta última consiguió además nominaciones al Oscar a Mejor película y Mejor dirección, y ha precedido su nombramiento como presidente del Jurado de la edición de 2023.

