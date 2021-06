Los creadores de ‘Expediente Warren’ se unen al director de ‘Spiral: Saw’ en una nueva franquicia de terror

El 10 de abril de 1834 se produjo un gran incendio en la mansión de los LaLaurie, en Nueva Orleans. A raíz del mismo, las autoridades de la ciudad descubrieron algo horrible: Madame LaLaurie, señora del lugar, llevaba años torturando y asesinado a sus esclavos y sirvientes, como les reveló una cocinera amarrada al horno por un tobillo. Madame LaLaurie huyó justo a tiempo y nunca respondió por sus crímenes ante la justicia, mientras pasaban los años y su residencia adquiría el estatus de una de las casas más embrujadas del mundo. Varios propietarios quisieron hacerse con ella (incluso Nicolas Cage) y acabó dando el salto al audiovisual.

Hasta ahora Madame LaLaurie solo había aparecido en American Horror Story: Covenant con el rostro de Kathy Bates, pero hay quien piensa en Hollywood que la historia de la casa se merece toda una saga de películas para ella sola. Los artífices de la idea son los guionistas Chad y Carey Hayes, que resultan ser expertos en la historia negra de EE.UU.: al fin y al cabo ello escribieron la primera Expediente Warren en 2013, manteniéndose al margen en adelante de una franquicia que no haría sino crecer hasta el reciente estreno de Expediente Warren: Obligado por el demonio, un gran triunfo en taquilla.

Según recoge Deadline, los Hayes ya han encontrado director para poner en escena su libreto. Este es Darren Lynn Bousman, quien dirigiera hace años tres entregas seguidas de Saw (de la segunda a la cuarta) y en 2021 ha vuelto providencialmente a la franquicia: Spiral: Saw es su última película como realizador, y ahora se encuentra terriblemente entusiasmado ante el plan de los Hayes: “Desde que tengo memoria he estado obsesionado con lo paranormal, y cualquiera interesado en ello conoce la leyenda de la Mansión LaLaurie”, declara.

“Recientemente pude acceder a la casa y quedarme allí con los Hayes. No hay forma de describir mis 72 horas dentro de esas paredes. La casa te consume, su historia te paraliza (...) No puedo esperar a presentarle al mundo este increíble lugar”. Aunque aún no hay ningún estudio de Hollywood vinculado al proyecto, los Hayes y Bousman ya han conseguido permiso para rodar en la propia casa, cerrada al público desde 1932. El guion de esta primera entrega de The LaLaurie Mansion (proyectado título de la franquicia) se ambientaría en la actualidad, pero por el momento no se han dado más detalles sobre él.

Teniendo en cuenta el fervor que ha despertado el matrimonio Warren en su salto al cine (siendo garante de una de las franquicias más celebradas de Warner, y la más exitosa de la actualidad dentro del terror), no sería de extrañar que pronto The LaLaurie Mansion encontrara estudio, y pudiera dar comienzo oficialmente el plan de Bousman y los Hayes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.