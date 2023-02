Los creadores de '1899' ya tienen nuevo proyecto tras la cancelación de su serie

James Tynion IV y Werther Dell’edera publicaron Something is Killing the Children en 2019, bajo el sello Boom! Studios. La historia se centraba en un pequeño pueblo acechado por unos monstruos, estilo El bosque, que tenían la molesta costumbre de devorar a los niños de la localidad. Una intrépida guerrera, Erica Slaughter, salía en su busca, y se erigía como la protagonista total de un cómic que conocimos en España como Hay algo matando a los niños. En torno a 2021 se dieron las primeras tentativas de adaptarlo al audiovisual.

Mike Flanagan y Trevor Macy fueron los impulsores, pero en última instancia las diferencias creativas motivaron que se centraran en El club de la medianoche (ya emitida) y la próxima The Fall of the House of Usher, basada en Edgar Allan Poe. Actualmente Flanagan y Macy han concluido su acuerdo con Netflix para recalar en Amazon, pero el esbozo de Hay algo matando a los niños se ha quedado sobre la mesa.

Y ha encontrado nuevos entusiastas. Baran bo Odar y Jantje Friese alcanzaron la fama a partir de Dark: una serie de ciencia ficción centrada en complejísimos viajes a través del tiempo que se desarrolló durante tres temporadas en Netflix. La historia llegó a una conclusión satisfactoria, siendo el siguiente proyecto de estos guionistas alemanes con la compañía 1899. 1899 tenía una trama algo más aventurera pero igualmente llena de misterios. Congregó fans muy entusiastas, pero Netflix juzgó que la audiencia no era suficiente.

En enero la plataforma canceló 1899, pero como el acuerdo con Bo Odar y Friese sigue en vigor, guionistas y compañía han buscado rápidamente otro proyecto. El elegido es Hay algo matando a los niños. Según The Hollywood Reporter los creadores de Dark serán guionistas, productores y showrunners de esta nueva serie, que supondrá su inmersión completa en el género de terror tras tocarlo tangencialmente en sus anteriores ficciones. Por ahora no se sabe más de Hay algo matando a los niños, y Netflix aún no baraja fecha de estreno.

