Los Crawley están de vuelta en el primer tráiler de ‘Downton Abbey: Una nueva era’

A lo largo de seis temporadas Downton Abbey llegó a acumular hasta 69 nominaciones a los premios Emmy, ganando 5 y otorgándole a una de sus actrices, Maggie Smith, tres galardones. Sumando esto al éxito entre el público el showrunner, Julian Fellowes (guionista de la Gosford Park de Robert Altman que había plantado las semillas del fenómeno) no pudo resistirse a expandir la historia, y de este modo en 2019 se estrenó la primera película de Downton Abbey. La crítica y la audiencia volvieron a acompañar, por lo que no había motivos para no darle continuidad con un segundo largometraje que volviera a detenerse en las vivencias de la familia Crawley y sus sirvientes. Ahondando, además, en una década tan fascinante como los años 20 del siglo pasado.

Ceca de dos años después del primer film de Downton Abbey tenemos Downton Abbey: Una nueva era, que vuelve a escribir Fellowes con la dirección de Simon Curtis, firmante de Mi semana con Marilyn y la reciente El arte de vivir bajo la lluvia. La mayor parte del reparto vuelve (con Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter y la citada Smith a la cabeza), y a este se incorporan nombres como Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Bye y Dominic West. Una nueva era prosigue la historia ahí donde la dejó el anterior largometraje, luego de que los preparativos del clan británico para recibir la visita del rey Jorge V se vieran ensombrecidos por el descubrimiento de que Violet (el personaje de Smith) tenía una enfermedad terminal.

La secuela tratará este drama paralelamente a reflejar los cambios históricos de finales de la década de los 20, sin dejar de componer según Fellowes “una película descaradamente agradable”. El guionista ha declarado que “es realmente una nueva era”. “Cuanto más avanzaban los años 20, más cambiaba el mundo en muchos aspectos. Todo, desde el entretenimiento hasta el transporte, era muy diferente a finales de los años 20. A eso nos referimos”. Downton Abbey: Una nueva era viene auspiciada por Focus Features y Universal, y tiene su estreno programado para el 18 de marzo de 2022 en nuestro país, coincidiendo con su lanzamiento estadounidense, y aquí puedes ver el primer tráiler.

Estáis cordialmente invitados al gran viaje del año. Descubre un adelanto de #DowntonAbbey #UnaNuevaEra ¡18 de Marzo Solo en Cines! pic.twitter.com/gPyVS0F8eq — Universal Pictures (@Universal_Spain) November 15, 2021

