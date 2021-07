La secuela de ‘Downton Abbey’ retrasa su estreno a 2022

En cuanto la película de Downton Abbey, concebida como un spin-off de la serie homónima, se estrenó en 2019, ya se anunciaron planes para una secuela. La razón, además de las elogiosas críticas, cabía encontrarla en una recaudación de 194.3 millones de dólares, garantes de que la marca no había perdido su atractivo entre el público aun cuando hubieran transcurrido varios años desde el final de la serie. Al poco tiempo Universal anunció que Downton Abbey 2 estaba en marcha, y le asoció velozmente una fecha de estreno: 22 de diciembre de 2021.

Medios como Variety, sin embargo, se hacen eco de un cambio de planes. La major ha modificado su calendario de forma que Downtown Abbey 2 no se estrene hasta el año que viene, concretamente el 18 de marzo de 2022. Ese fin de semana coincidiría en EE.UU. con la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y la idea de Universal es que el estreno sea totalmente internacional, llegando a cada país donde la serie tenga una base de fans. Dirigida por Simon Curtis, la secuela cuenta evidentemente en el guion con Julien Fellowes, creador de la serie original.

En lo relativo al reparto, hubo una temporada en que se temió por la ausencia de Maggie Smith, pero finalmente no se perderá la cita: Downton Abbey 2 contará con la práctica totalidad del reparto original, incluyendo a Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern o Michelle Dockery aparte de la propia Smith. Entre sus nuevas incorporaciones cabe destacar a Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye o Dominic West, y el plan es que el rodaje llegue a su término el mes que viene.

