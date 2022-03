Los BAFTA no hubieran dejado recoger el premio a Will Smith: "Hubiera sido expulsado de la ceremonia"

Desde que Will Smith cometiera el error de interrumpir los Oscar y agredir a Chris Rock, las teorías en torno al suceso se dispararon. ¿Recogería el premio a Mejor actor? Lo recogió. ¿Pediría disculpas el actor por lo sucedido? Las pidió. ¿Se atrevería la Academia a retirarle el premio? No parece que vaya a ser así, aunque al parecer sí hay una investigación llevándose a cabo en ese momento.

Las especulaciones nunca faltan y menos a toro pasado. La última de ellas ha llegado a cargo de la vicepresidenta de los BAFTA, los premios del cine británico, antesala de los Oscar y en gran medida "rivales" del mismo. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Sara Putt fue preguntada por qué hubiera pasado de haber sucedido lo del bofetón en los BAFTA.

"Hubiera sido expulsado de la ceremonia", afirma contundente la presidenta del comité de televisión de la BAFTA y vicepresidenta de la misma. Por ir más lejos, Putt señalaba la explicación de por qué Will Smith no hubiera podido en ningún caso recoger un premio en su ceremonia de haber ocurrido algo similar a lo del bofetón: "No estaría en el edificio, por lo que no podría recoger físicamente su premio". Es decir, de haber pasado en los BAFTA, el actor de El método Williams se hubiera quedado sin premio, sin discurso y sin posibilidad de pedir perdón.

"No toleramos la violencia de ningún tipo", ha añadido Emma Baehr, la directora ejecutiva de premios y contenidos de la BAFTA, señalando además que los BAFTA han liderado junto al Instituto de Cine Británico las últimas directrices sobre acoso escolar. Y es que los representantes de los premios del cine británico condenan cualquier tipo de violencia, sea por un chiste de mal gusto o cualquier otra cosa: "Es una completa línea roja para nosotros". Lo más curioso de todo es que Smith ni siquiera se presentó a la gala de los BAFTA el pasado 13 de marzo, y eso que ganó también el premio al mejor actor.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.