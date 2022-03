La decisión de la Academia sobre el Oscar de Will Smith tardará "varias semanas"

Si las consecuencias de la gala de los Oscar 2022, con la agresión de Will Smith a Chris Rock, parecen el cuento de nunca acabar en los medios, también lo son en la Academia de Hollywood. Según The Hollywood Reporter, la institución envió el martes una carta a sus socios avisando de las medidas que tomará al respecto del incidente.

La misiva, firmada por el presidente de la Academia David Rubin y la vicepresidenta Dawn Hudson, proclama que la intención de los Oscar ("celebrar el trabajo de los miembros de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado") se ha visto ensombrecida por el comportamiento "inaceptable y dañino" de Smith.

De esta manera, la Academia invoca sus estatutos para poner en marcha una investigación que decidirá las sanciones pertinentes. Según explica la carta, este proceso (regido por "la ley de California acerca de organizaciones sin ánimo de lucro", así como las propias normas de la institución) podría durar "unas cuantas semanas".

Debido a esto, la Academia pide "respeto" para la junta directiva mientras dure el proceso, y promete que este se llevará a cabo de una manera "decisiva y respetuosa con todos los implicados".

THR también ha llevado a cabo una encuesta sobre el caso entre varios académicos. Y, aunque todos ellos deploran el incidente, también ponen en duda que Will Smith se quede sin su Oscar, citando los precedentes de Harvey Weinstein y Roman Polanski.

"No puedes dejarle sin Oscar. Eso no sería justo", señala un antiguo alto cargo de la Academia. "Pero ¿expulsarle? Quizás. ¿Decirle que no puede ir a la gala del año que viene? Quizás. ¿Le importará [a Smith] presentar o no presentar un premio en la gala? Lo dudo".