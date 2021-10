Lo nuevo de M. Night Shyamalan tras 'Tiempo' ya tiene título y fecha de estreno

Universal se ha convertido en un buen sitio donde estar para M. Night Shyamalan, como confirmó hace poco cuando le dio la bienvenida a la compañía a un Christopher Nolan recién salido (en términos muy agrios) de Warner. Asociado con este estudio el público ha asistido a un relanzamiento de la carrera del cineasta, que empezó por todo lo alto con El sexto sentido pero se tambaleó seriamente con la sucesión de El incidente, The Last Airbender y After Earth. Con La visita comenzó una nueva fase para Shyamalan, que ha culminado con el reciente estreno de Tiempo y una taquilla nada desdeñable para estar hablando de tiempos pandémicos: 90 millones de dólares a lo largo del mundo, que atestiguan que el público sigue confiando en el autor de El protegido.

No había motivos para interrumpir su vínculo con Universal, de modo que Shyamalan ya ha confirmado un nuevo proyecto auspiciado por la major. Inicialmente este estaba fijado para el 17 de febrero de 2023, pero acaso por coincidir con la programación de un estreno de Marvel (Ant-Man y la Avispa: Quantumania, a cargo de Peyton Reed), Universal la ha adelantado al 3 de febrero, paralelamente a confirmar título. De este modo, lo nuevo de Shyamalan tras Tiempo se titulará Knock at the Cabin, que podríamos traducir como 'Golpe en la cabaña'… y eso es todo lo que por lo pronto se puede decir de ella, ya que ni el director ni el estudio han dado detalles sobre el argumento, y mucho menos sobre el reparto que reclutaría.

En los últimos años, Shyamalan ha refundado su interés por los superhéroes volviendo al mundo de El protegido a través de Múltiple y la culminación de la trilogía, Glass, mientras que en el caso de Tiempo adaptó libremente la novela gráfica de Pierre-Oscar Lévy y Frederick Peters. En el caso de Knock at the Cabin se desconoce si Shyamalan volverá a partir de un material ajeno o recurrirá a una historia original, algo que por otro lado ha cultivado con fruición a lo largo de su carrera y le ha hecho responsable de una expectativa con la que han de bregar todas sus películas: la presencia de un final sorpresa. Esperemos conocer nuevos detalles de Knock at the Cabin en breve.

