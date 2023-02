'Llaman a la puerta' y 'Almas en pena de Inisherin' novedades de una taquilla aún liderada por 'Avatar 2'

Después de ocho semanas en cartelera, ninguna de las películas estrenadas en nuestros cines ha podido superar a Avatar: el sentido del agua en lo más alto de taquilla. El pasado viernes llegaron estrenos destacados como Llaman a la puerta de Shyamalan o Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh, y con un Colin Farrell como claro favorito para ganar el Oscar al mejor actor. Pero el filme de Shyamalan debutó segundo con 559.414 euros y el de McDonagh quinto con 277.304, según los datos aún provisionales de ComScore Movies.

Otra de las novedades fue Astérix y Obélix y el reino medio, la nueva película de acción real de los famosos personajes creados por Goscinny y Uderzo. En su debut se posicionó séptimo con una recaudación de 261.446 euros.

Nada ni nadie puede con James Cameron. Desde su estreno en cines, la segunda entrega de Avatar sigue siendo la más vista. Actualmente, es ya la tercera película más taquillera de toda la historia en España y solo tiene por delante los 55,3 millones de Ocho apellidos vascos y los 79,3 de la primera de Avatar. En cuanto a número de espectadores, se situaría en el decimoséptimo lugar, por encima de los 6.129.025 espectadores de Lo imposible y a un paso de rebasar los 6.259.121 de Star Wars: La amenaza fantasma.

'BTS Yet to Come in Cinemas' Big Hit Entertainment

BTS, el fenómeno musical de Corea el Sur. Y tal vez la gran sorpresa(o quizá no tanto) de la taquilla sea BTS: Yet to Come in cinemas, el concierto en directo del grupo musical surcoreano en Busan, reeditado y remezclado para su experiencia, y delicia de los fans, para la gran pantalla. Una propuesta, la cuarta más taquillera del fin de semana, que ha logrado superar en taquilla incluso a los estrenos de Almas en pena en Inisherin o Astérix y Obélix en el oriente medio.

Las diez más taquilleras en España (del 3 al 5 de febrero)

Una imagen de 'Avatar: El sentido del agua' 20th Century Studios

1 - Avatar: El sentido del agua. 1.061.150 euros (y en 52 días acumula 45.652.504 euros y 6.258.313 espectadores).

2 - Llaman a la puerta. 559.414 euros y 80.300 espectadores en tres días.

3 - El gato con botas: El último deseo. 527.471 euros (y en 45 días, 8.715.594 euros y 1.428.258 espectadores).

4 - BTS: Yet to Come. 292.409 euros (y en cinco días, 433.094 euros y 27.882 espectadores).

5 - Almas en pena de Inisherin. 277.304 euros y 39.316 espectadores en tres días.

6 - La ballena (The Whale). 273.476 euros (y en diez días, 904.959 euros y 138.659 espectadores).

7 - Astérix y Obélix y el reino medio. 261.446 euros y 40.712 espectadores en tres días.

8 - Babylon. 246.026 euros (y en 14 días, 1.773.294 euros y 265.587 espectadores).

9 - M3GAN. 158.906 euros (y en 33 días, 3.307.321 euros y 507.154 espectadores).

10- Tár. 151.752 euros (y en diez días, 506.607 euros y 76.161 espectadores).

