Lily Gladstone estaba obsesionada con 'Titanic' y Leonardo DiCaprio antes de 'Los asesinos de la luna'

En 1997 James Cameron estrenó Titanic y el mundo no volvió a ser el mismo. Tampoco la carrera de un joven Leonardo DiCaprio, que de la noche a la mañana se convirtió en un sex symbol empujado a las carpetas de los adolescentes de medio mundo. Partiendo de su rol de Jack Dawson, DiCaprio ha construido a posteriori una carrera modélica donde no ha tenido miedo de afearse considerablemente, y el último ejemplo es Los asesinos de la luna. Donde no solo es que tenga un aspecto mucho más vulgar que aquel que enamorara a Kate Winslet, sino que además es un criminal capaz de matar a todos los parientes de su pareja.

Los asesinos de la luna es una de las películas más aclamadas del año y un probable frontrunner para los Oscar. El film de Martin Scorsese, basado en el caso recogido por David Grann, cuenta la masacre de la Nación Osage, y parte de sus aplausos han ido a parar a la interpretación de Lily Gladstone como Molly Burkhart, mujer de DiCaprio en la ficción. Gladstone y DiCaprio se llevan 12 años, y vía People la actriz ha revelado una simpática anécdota: mucho antes de coincidir en Los asesinos de la luna, durante el colegio, DiCaprio fue su crush. Ella era una de tantas niñas de 11 años que tenían a Jack Dawson en su carpeta.

Quién podía imaginarse que, más de 20 años después, ambos serían marido y mujer en la ficción, y aquél que pensaba que era Jack Dawson intentaría matarla. “Fue una de las primeras cosas que compré con mi paga. Reservé el VHS en Toys ‘R’ Us, cuando aún no existía”, cuenta refiriéndose al vídeo de Titanic. “Es gracioso porque en el colegio, siempre que tenía algún crush, lo proyectaba en Jack Dawson”. DiCaprio ha cambiado mucho desde entonces mientras que Gladstone ha logrado consagrarse como actriz tras ser descubierta en Certain Women.

De hecho, Gladstone está en todas las listas para ser nominada al Oscar a Mejor actriz por interpretar a Molly en Los asesinos de la luna, con más opciones incluso que DiCaprio. Ha cumplido su sueño de adolescencia, aunque de una forma que quizá no esperaba.

