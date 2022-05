Laura Dern reconoce que su diferencia de edad con Sam Neill en 'Parque Jurásico' era "inapropiada"

Estrenada en 1993, aquella Parque Jurásico firmada por Steven Spielberg trajo a los dinosaurios a la gran pantalla y pronto se convirtió en todo un éxito de taquilla. Han pasado casi 30 años desde la primera vez que nos topamos con los paleontólogos Ellie (Laura Dern) y Alan (Sam Neill) en un parque temático cargado de bestias peligrosas de las que pronto tenían que huir.

No es de extrañar que, tras tanto tiempo, los fans de la saga hayan recibido con ilusión el reencuentro entre Dern, Neill y Jeff Goldblum en Jurassic World: Dominion, esta vez capitaneados por Colin Trevorrow y compartiendo protagonismo con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

A la espera de ver la reunión en pantalla el próximo 10 de junio, Dern y Neill se han referido ahora a su diferencia de edad en las películas originales. Recordemos que en la primera entrega, la pareja formada por sus personajes estaba comprometida. Ellie no regresaría hasta la tercera entrega, Parque Jurásico III, en la que ya no salía con Alan sino con otro hombre con el que había formado una familia.

Aunque no nos diéramos cuenta, los actores se llevaban en aquel momento 20 años ya que Dern tenía tan solo 23 cuando arrancó el rodaje de Parque Jurásico. "¡Tengo 20 años más que Laura! Lo que en aquel momento era una diferencia totalmente apropiada para un protagonista y una mujer", ha rememorado Neill para The Times (vía EW).

"Nunca se me ocurrió [que era inapropiado] hasta que abrí una revista y había un artículo sobre hombres mayores y chicas", ha continuado el actor: "Personas como Harrison Ford y Sean Connery actuando con gente mucho más joven. Y ahí estaba yo en la lista. Pensé: 'Vamos, no puede ser verdad".

Dern, por su parte, afirma en la entrevista para la publicación que ella también pensaba que la diferencia de edad era apropiada en aquel momento: "Bueno, era totalmente apropiado enamorarse de Sam Neill. Y no ha sido hasta ahora, en un momento de toma de conciencia cultural sobre el patriarcado, que he pensado: 'Vaya, ¿no tenemos la misma edad?". "Nuestra diferencia de edad en Parque Jurásico era totalmente inapropiada", zanja la actriz para The Times (vía Screen Rant).

En los guiones, Ellie era descrita como una mujer cercana a la treintena, mientras que Alan era un hombre de unos 35 años, pero en la realidad la diferencia de edad entre los actores que les daban vida era significativamente más amplia. Sin embargo, como explican Dern y Neill, en aquel momento no se cuestionaba que el protagonista masculino tuviera un interés amoroso mucho más joven que él.

